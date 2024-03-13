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Ретейлер Х5 начал поиск таролога со знанием нумерологии для отбора кадров

Ретейлер Х5 начал поиск таролога со знанием нумерологии для отбора кадров - 13.03.2024, ПРАЙМ

Ретейлер Х5 начал поиск таролога со знанием нумерологии для отбора кадров

X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", ищет HR-таролога со знаниями нумерологии, астрологии и эзотерики для отбора будущих... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T14:20+0300

2024-03-13T14:20+0300

2024-03-13T14:52+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", ищет HR-таролога со знаниями нумерологии, астрологии и эзотерики для отбора будущих сотрудников, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, на сервисе hh.ru опубликована вакансия "HR-таролог направления "Привлечение, отбор и адаптация талантов" с полной занятостью. В требованиях указано, что необходим опыт работы тарологом не менее двух лет, уверенные навыки толкования карточных раскладов, владение тремя видами колод: Таро Райдера-Уэйта, Таро Тота, Таро Ленорман, экспертиза по подготовке раскладов "Три карты" и "Кельтский крест", а также наличие установленной энергетической защиты от внешнего магического воздействия. Кроме того работодателя интересует наличие у кандидата знаний в смежных областях: астрология, нумерология, эзотерика. При этом ритейлер предлагает не только оформление по ТК РФ, но и собственный кабинет-место силы, а также корпоративные скидки в лавках магических товаров и магазинах сети Х5. Среди задач же обозначено - участие в создании продуктивного диалога между разными поколениями сотрудников (X, Y, Z), создание методик адаптации новых сотрудников на основе таро-прогнозов и индивидуальных характеристик, участие в процессе отбора персонала через проведение таро-консультаций, проведение таро-сеансов для определения потенциальных талантов у кандидатов на вакансии, разработка индивидуальных планов развития сотрудников на основе таро-прогнозов и определение благоприятных дат для размещения вакансий на ключевые позиции компании. По данным hh.ru, на 13.47 мск эту вакансию просматривало 2,5 тысячи человек. РИА Новости направило запрос в компанию.

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