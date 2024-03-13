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Росстат отметил снижение цен на яйца с начала года

Росстат отметил снижение цен на яйца с начала года - 13.03.2024, ПРАЙМ

Росстат отметил снижение цен на яйца с начала года

Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 11 марта составило 3,47%, мясо кур подешевело на 3,77%, свинина и подсолнечное масло - на 0,58% и 0,17%... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T19:06+0300

2024-03-13T19:06+0300

2024-03-13T19:06+0300

росстат

цены на яйца

цены на яйца в россии

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 11 марта составило 3,47%, мясо кур подешевело на 3,77%, свинина и подсолнечное масло - на 0,58% и 0,17% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе подешевели на 0,68% (с начала года — на 3,47%), мясо кур — на 0,02% (с начала года — на 3,77%). Цены на свинину в среднем стали ниже на 0,1%, на подсолнечное масло — на 0,02% (с начала года — на 0,58% и на 0,17%). "(С 5 по 11 марта — ред.) Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,6%), в том числе на огурцы (на 5,1%) и бананы (на 0,5%)", — говорится в отчете. Сахар-песок за отчетную неделю подорожал на 0,51%, шлифованный рис — на 0,24%. Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 0,35%, пшенная — на 0,08%, пшеничная мука — на 0,03%. Вареная колбаса с 5 по 11 марта подорожала на 0,2%, сосиски с сардельками - на 0,22%, мороженая неразделанная рыба - тоже на 0,22%. В свою очередь цены на овощные консервы для детского питания снизились на 0,17%, на фруктово-ягодные консервы - на 0,26%.

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