https://1prime.ru/20240313/rosstat-846273995.html
Росстат отметил снижение цен на яйца с начала года
Росстат отметил снижение цен на яйца с начала года - 13.03.2024, ПРАЙМ
Росстат отметил снижение цен на яйца с начала года
Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 11 марта составило 3,47%, мясо кур подешевело на 3,77%, свинина и подсолнечное масло - на 0,58% и 0,17%... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T19:06+0300
2024-03-13T19:06+0300
2024-03-13T19:06+0300
росстат
цены на яйца
цены на яйца в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/17/842091706_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_c42fff6b062373d11b96c0b03a6e2051.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 11 марта составило 3,47%, мясо кур подешевело на 3,77%, свинина и подсолнечное масло - на 0,58% и 0,17% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе подешевели на 0,68% (с начала года — на 3,47%), мясо кур — на 0,02% (с начала года — на 3,77%). Цены на свинину в среднем стали ниже на 0,1%, на подсолнечное масло — на 0,02% (с начала года — на 0,58% и на 0,17%). "(С 5 по 11 марта — ред.) Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,6%), в том числе на огурцы (на 5,1%) и бананы (на 0,5%)", — говорится в отчете. Сахар-песок за отчетную неделю подорожал на 0,51%, шлифованный рис — на 0,24%. Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 0,35%, пшенная — на 0,08%, пшеничная мука — на 0,03%. Вареная колбаса с 5 по 11 марта подорожала на 0,2%, сосиски с сардельками - на 0,22%, мороженая неразделанная рыба - тоже на 0,22%. В свою очередь цены на овощные консервы для детского питания снизились на 0,17%, на фруктово-ягодные консервы - на 0,26%.
https://1prime.ru/20240305/845973935.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/17/842091706_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_d06282848a91ac60a326f2a17b4ade7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росстат, цены на яйца, цены на яйца в россии
Росстат, цены на яйца, цены на яйца в России
Росстат отметил снижение цен на яйца с начала года
Росстат: яйца в РФ с начала года по 11 марта подешевели на 3,5%, мясо кур - на 3,8%
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 11 марта составило 3,47%, мясо кур подешевело на 3,77%, свинина и подсолнечное масло - на 0,58% и 0,17% соответственно, следует из материалов Росстата.
Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе подешевели на 0,68% (с начала года — на 3,47%), мясо кур — на 0,02% (с начала года — на 3,77%). Цены на свинину в среднем стали ниже на 0,1%, на подсолнечное масло — на 0,02% (с начала года — на 0,58% и на 0,17%).
"(С 5 по 11 марта — ред.) Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,6%), в том числе на огурцы (на 5,1%) и бананы (на 0,5%)", — говорится в отчете.
Сахар-песок за отчетную неделю подорожал на 0,51%, шлифованный рис — на 0,24%. Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 0,35%, пшенная — на 0,08%, пшеничная мука — на 0,03%.
Вареная колбаса с 5 по 11 марта подорожала на 0,2%, сосиски с сардельками - на 0,22%, мороженая неразделанная рыба - тоже на 0,22%. В свою очередь цены на овощные консервы для детского питания снизились на 0,17%, на фруктово-ягодные консервы - на 0,26%.
Путин попросил не повторять ошибку с яйцами на рынке томатов