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Путин назвал приоритеты демографической политики России

Путин назвал приоритеты демографической политики России - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин назвал приоритеты демографической политики России

В России необходимо поднимать уровень рождаемости, а также увеличивать продолжительность жизни, так как в этом случае есть возможность стабилизировать население | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T08:19+0300

2024-03-13T08:19+0300

2024-03-13T09:18+0300

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В России необходимо поднимать уровень рождаемости, а также увеличивать продолжительность жизни, так как в этом случае есть возможность стабилизировать население страны, об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости. По словам российского лидера, в России 2024 год объявлен Годом семьи, кроме того, запускается новый национальный проект "Семья". Отмечается, что субъекты, где показатели рождаемости ниже средних по России, до конца 2030 года получат дополнительное финансирование в размере не менее 75 миллиардов рублей.Путин также заметил, что это достаточног крупная сумма, поэтому ими необходимо грамотно распорядиться. "Нам нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, и тогда мы стабилизируем население страны. Конечно, это самый главный интегральный показатель нашей успешной работы. Или, может быть, это работа, которая требует дополнительного внимания со стороны всех административных уровней и органов власти", - заметил президент.Путин также добавил, что набор мер поддержки граждан, которые желают иметь двух и более детей, будет реализован. Отмечается, что в России 70 процентов мужчин и 72 процента женщин хотели бы иметь двух и более детей.Ранее в ноябре 2023 года, глава государства объявил 2024 год Годом семьи. По его словам, такое решение принято с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

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владимир путин, демография, россия, новости