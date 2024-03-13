https://1prime.ru/20240313/russia-846242155.html
Средства ПВО сбили почти 60 беспилотников над территорией России
Средства ПВО сбили почти 60 беспилотников над территорией России - 13.03.2024, ПРАЙМ
Средства ПВО сбили почти 60 беспилотников над территорией России
Российские системы ПВО ночью и утром 13 марта поразили 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:55+0300
2024-03-13T09:55+0300
2024-03-13T10:09+0300
россия
дроны
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82657/86/826578654_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ccf7c78f06c48de5a3c2554942f18a48.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские системы ПВО ночью и утром 13 марта поразили 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. "В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА) (областей – ред.)", - сказано в сообщении.Ранее Минобороны сообщало, что ночью 12 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над территорией России. Сообщалось, что что два беспилоника были уничтожены над Московской областью, один над Ленинградской, Брянской и Тульской областями, семь над Белгородской, 11 над Курской и два над Орловской.Утром 12 марта появилась информация, что БПЛА атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, в результате чего загорелась одна из установок по переработке нефти.
https://1prime.ru/20240312/dron-846194301.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82657/86/826578654_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8b4799bfc8e5790fd99744c7c4e50f84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дроны, новости
Средства ПВО сбили почти 60 беспилотников над территорией России
Минобороны: российская ПВО в ночь на среду сбила 58 дронов ВСУ в шести областях России
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские системы ПВО ночью и утром 13 марта поразили 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
"В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА) (областей – ред.)", - сказано в сообщении.
Ранее Минобороны сообщало, что ночью 12 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над территорией России. Сообщалось, что что два беспилоника были уничтожены над Московской областью, один над Ленинградской, Брянской и Тульской областями, семь над Белгородской, 11 над Курской и два над Орловской.
Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны
Утром 12 марта появилась информация, что БПЛА атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, в результате чего загорелась одна из установок по переработке нефти.