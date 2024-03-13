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Средства ПВО сбили почти 60 беспилотников над территорией России

Средства ПВО сбили почти 60 беспилотников над территорией России - 13.03.2024, ПРАЙМ

Средства ПВО сбили почти 60 беспилотников над территорией России

Российские системы ПВО ночью и утром 13 марта поразили 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T09:55+0300

2024-03-13T09:55+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские системы ПВО ночью и утром 13 марта поразили 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. "В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА) (областей – ред.)", - сказано в сообщении.Ранее Минобороны сообщало, что ночью 12 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над территорией России. Сообщалось, что что два беспилоника были уничтожены над Московской областью, один над Ленинградской, Брянской и Тульской областями, семь над Белгородской, 11 над Курской и два над Орловской.Утром 12 марта появилась информация, что БПЛА атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, в результате чего загорелась одна из установок по переработке нефти.

https://1prime.ru/20240312/dron-846194301.html

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