https://1prime.ru/20240313/russia-846250473.html

Силуанов спрогнозировал доход бюджета России от приватизации

Силуанов спрогнозировал доход бюджета России от приватизации - 13.03.2024, ПРАЙМ

Силуанов спрогнозировал доход бюджета России от приватизации

Минфин РФ считает, что план по поступлениям в бюджет от приватизации необходимо скорректировать: в 2024 году они должны составить не менее 100 миллиардов... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T12:14+0300

2024-03-13T12:14+0300

2024-03-13T12:19+0300

экономика

россия

минфин

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_98a8a054fc45ab52953e7a5fbcc10823.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что план по поступлениям в бюджет от приватизации необходимо скорректировать: в 2024 году они должны составить не менее 100 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенной коллегии Росимущества. "Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации. У нас в этом году в бюджете чуть больше 1 миллиарда, мы считаем, что цифра должна быть скорректирована - не менее 100 миллиардов рублей ставим задачу сделать приватизацию", - сказал Силуанов, поставив такую задачу перед Росимуществом. В бюджете РФ на 2024-2026 годы поступления от приватизации заложены в размере 1,228 миллиарда рублей в 2024 году и по 1,226 миллиарда рублей ежегодно в 2025 и 2026 годах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, новости