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Силуанов спрогнозировал доход бюджета России от приватизации
Силуанов спрогнозировал доход бюджета России от приватизации - 13.03.2024, ПРАЙМ
Силуанов спрогнозировал доход бюджета России от приватизации
Минфин РФ считает, что план по поступлениям в бюджет от приватизации необходимо скорректировать: в 2024 году они должны составить не менее 100 миллиардов... | 13.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что план по поступлениям в бюджет от приватизации необходимо скорректировать: в 2024 году они должны составить не менее 100 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенной коллегии Росимущества. "Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации. У нас в этом году в бюджете чуть больше 1 миллиарда, мы считаем, что цифра должна быть скорректирована - не менее 100 миллиардов рублей ставим задачу сделать приватизацию", - сказал Силуанов, поставив такую задачу перед Росимуществом. В бюджете РФ на 2024-2026 годы поступления от приватизации заложены в размере 1,228 миллиарда рублей в 2024 году и по 1,226 миллиарда рублей ежегодно в 2025 и 2026 годах.
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Экономика, РОССИЯ, Минфин, Новости
Силуанов спрогнозировал доход бюджета России от приватизации
Силуанов: бюджет РФ в 2024 году должен получить от приватизации не менее 100 млрд руб
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что план по поступлениям в бюджет от приватизации необходимо скорректировать: в 2024 году они должны составить не менее 100 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенной коллегии Росимущества.
"Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации. У нас в этом году в бюджете чуть больше 1 миллиарда, мы считаем, что цифра должна быть скорректирована - не менее 100 миллиардов рублей ставим задачу сделать приватизацию", - сказал Силуанов, поставив такую задачу перед Росимуществом.
В бюджете РФ на 2024-2026 годы поступления от приватизации заложены в размере 1,228 миллиарда рублей в 2024 году и по 1,226 миллиарда рублей ежегодно в 2025 и 2026 годах.