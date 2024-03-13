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Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу
Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу - 13.03.2024, ПРАЙМ
Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу
После атаки дронов на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) предприятие было вынуждено остановить работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:22+0300
2024-03-13T17:22+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. После атаки дронов на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) предприятие было вынуждено остановить работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев."По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет", - сообщил глава региона.Нефтеперерабатывающие заводы в других регионах также подверглись атакам. Один из заводов в Рязанской области столкнулся с крупным пожаром, в результате которого пострадали несколько человек. Беспилотник попал в установку первичной переработки нефтепродуктов, но пожар был быстро потушен.Ранее несколько регионов в Центральной части России подверглись массированной атаке БПЛА со стороны Украины. Министерсто обороны сообщало, что ПВО поразила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
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Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу
Крупнейший на юге России Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки дронов
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
После атаки дронов на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) предприятие было вынуждено остановить работу, сообщил
в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет", - сообщил глава региона.
Нефтеперерабатывающие заводы в других регионах также подверглись атакам. Один из заводов в Рязанской области столкнулся с крупным пожаром, в результате которого пострадали несколько человек. Беспилотник попал в установку первичной переработки нефтепродуктов, но пожар был быстро потушен.
Атака беспилотника на НПЗ в Рязани вызвала пожар
Ранее несколько регионов в Центральной части России подверглись массированной атаке БПЛА со стороны Украины. Министерсто обороны сообщало, что ПВО поразила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.