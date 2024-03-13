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Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу
Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу - 13.03.2024, ПРАЙМ
Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу
После атаки дронов на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) предприятие было вынуждено остановить работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:22+0300
2024-03-13T17:31+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. После атаки дронов на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) предприятие было вынуждено остановить работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев."По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет", - сообщил глава региона.Нефтеперерабатывающие заводы в других регионах также подверглись атакам. Один из заводов в Рязанской области столкнулся с крупным пожаром, в результате которого пострадали несколько человек. Беспилотник попал в установку первичной переработки нефтепродуктов, но пожар был быстро потушен.Ранее несколько регионов в Центральной части России подверглись массированной атаке БПЛА со стороны Украины. Министерсто обороны сообщало, что ПВО поразила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
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россия, украина, новости
РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, Происшествия
17:22 13.03.2024 (обновлено: 17:31 13.03.2024)
 
Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

Крупнейший на юге России Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки дронов

© РИА Новости . В. Шияновский | Перейти в медиабанкНово-Уфимский нефтеперерабатывающий завод.
Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод. - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . В. Шияновский
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. После атаки дронов на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) предприятие было вынуждено остановить работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет", - сообщил глава региона.
Нефтеперерабатывающие заводы в других регионах также подверглись атакам. Один из заводов в Рязанской области столкнулся с крупным пожаром, в результате которого пострадали несколько человек. Беспилотник попал в установку первичной переработки нефтепродуктов, но пожар был быстро потушен.
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Атака беспилотника на НПЗ в Рязани вызвала пожар
08:15
Ранее несколько регионов в Центральной части России подверглись массированной атаке БПЛА со стороны Украины. Министерсто обороны сообщало, что ПВО поразила более 50 дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
 
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