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Компании РФ изменили кадровую политику на фоне дефицита на рынке труда

Компании РФ изменили кадровую политику на фоне дефицита на рынке труда - 13.03.2024, ПРАЙМ

Компании РФ изменили кадровую политику на фоне дефицита на рынке труда

Российские компании на фоне дефицита кадров на рынке перестали гнаться за большим количеством сотрудников, сместив акцент в сторону повышения качества и... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T17:47+0300

2024-03-13T17:47+0300

2024-03-13T17:47+0300

рынок труда

рынок труда в россии

россия

дефицит кадров

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российские компании на фоне дефицита кадров на рынке перестали гнаться за большим количеством сотрудников, сместив акцент в сторону повышения качества и удержания специалистов, заявила РИА Новости главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. Ранее в среду президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что дефицит кадров в стране сохранится в ближайшие годы, бизнес должен это понимать. "На фоне санкционных ограничений и острого дефицита людей на рынке труда главный акцент в работе HR-команд в начале 2024 года стал не столько "нанимать, нанимать, нанимать", сколько "настраивать, настраивать, настраивать". Экстенсивный путь роста эффективности — когда компании привлекают больше людей, чтобы производить больше продукции, — себя исчерпал", — сказала Данина. Она также отметила, что применение искусственного интеллекта (ИИ) и расширение потока мигрантов поможет избежать дефицита кадров: "Мигранты в основном занимают низкоквалифицированные рабочие места, связанные с физическим трудом, в то время как ИИ направлен на автоматизацию и оптимизацию процессов интеллектуального труда высококвалифицированных специалистов". По подсчетам аналитиков сервиса, основные задачи, для решения которых сотрудники обращаются к нейросетям — это генерация креативного контента, обработка и анализ данных, прогнозирование и аналитика, при этом 63% сотрудников считают, что использование таких технологий улучшает производительность труда. Эксперт также поделилась, что основную долю вакансий на рынке составляют сферы продажи, обслуживание клиентов, рабочий персонал, производство и сервисное обслуживание, строительство и недвижимость, транспорт, логистика, перевозки и розничная торговля. "В большинстве этих профессиональных групп сильнее всего ощутим дефицит кадров, поскольку спрос на специалистов в разы превышает предложение. В итоге в условиях присутствия дефицита и низкой безработицы во всех регионах страны работодатели все чаще вынуждены рассматривать варианты привлечения внешних трудовых мигрантов. Причем не только из стран СНГ, но и из таких "нетрадиционных" с точки зрения притока рабочих рук регионов мира, как Индия или страны Африки", — резюмировала Данина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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