https://1prime.ru/20240313/sanctions-846246185.html

Санкции Запада не могут "согнуть" Россию, заявили в Финляндии

Санкции Запада не могут "согнуть" Россию, заявили в Финляндии - 13.03.2024, ПРАЙМ

Санкции Запада не могут "согнуть" Россию, заявили в Финляндии

Санкции Запада не могут "согнуть" Россию, заявил глава крупнейшей в Финляндии финансовой группы OP Тимо Ритакаллио. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T10:55+0300

2024-03-13T10:55+0300

2024-03-13T11:30+0300

россия

запад

новости

экономика

финляндия

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Санкции Запада не могут "согнуть" Россию, заявил глава крупнейшей в Финляндии финансовой группы OP Тимо Ритакаллио. "Полагаю, что европейские экономисты и политики ошибались в отношении санкций. Санкции не согнут Россию… Только четверть стран осуждают действия России на Украине. Это хорошо иллюстрирует, в каком мире мы живем. Например, существует спрос на российскую нефть", - приводит его слова газета Helsingin Sanomat. По его мнению, Россия прочно позиционирует себя как военная экономика. Санкции Запада, введенные после начала СВО, привели к росту цен и процентных ставок в Финляндии, рассказал Ритакаллио. К концу сентября 2023 года Европейская межбанковская ставка предложения (Euribor) выросла до 4,3% в Финляндии. Ритакаллио отметил, что ожидать снижения процентных ставок до 2% не стоит, они будут держаться на уровне 3%. ЕС 23 февраля опубликовал детали нового 13-го пакета антироссийских санкций, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список ЕС теперь насчитывает более 2 тысяч позиций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240313/sanktsii-846245610.html

запад

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, новости, финляндия, санкции против рф