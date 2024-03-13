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Путин оценил необходимость специального органа для защиты от санкций Запада - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил необходимость специального органа для защиты от санкций Запада
Путин оценил необходимость специального органа для защиты от санкций Запада - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин оценил необходимость специального органа для защиты от санкций Запада
Специальный орган, в ведении которого будет защита от западных санкций, в России не нужен: правительство, Центробанк и Совбез анализируют все действия недругов... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T07:35+0300
2024-03-13T07:35+0300
владимир путин
санкции против рф
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Специальный орган, в ведении которого будет защита от западных санкций, в России не нужен: правительство, Центробанк и Совбез анализируют все действия недругов страны, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Нет необходимости просто. Мы анализируем - и правительство, Центральный банк, Совет безопасности - анализируем все, что делают наши недруги. Многое ведь делается даже не по политическим и не по военным соображениям, хотя аргументируется этим, а делается просто по соображениям конкуренции", - отметил глава государства. По его словам, эта конкуренция недобросовестная и прикрывается политическими или военными соображениями, как происходит в авиастроении и очень многих других отраслях."Ну что же, мы живем в таком мире, который есть, мы к нему приспособились, мы понимаем, с кем мы имеем дело, и до сих пор, это видно по результатам нашей работы, действуем достаточно эффективно", - подчеркнул Путин. Количество санкций, введенных против России только с начала СВО, уже превысило 15 тысяч, что в три раза больше ограничений против Ирана за всю его современную историю, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.
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владимир путин, санкции против рф
Владимир Путин, санкции против РФ
07:35 13.03.2024
 
Путин оценил необходимость специального органа для защиты от санкций Запада

Путин: специальный орган для защиты от санкций Запада в России не нужен

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Специальный орган, в ведении которого будет защита от западных санкций, в России не нужен: правительство, Центробанк и Совбез анализируют все действия недругов страны, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Нет необходимости просто. Мы анализируем - и правительство, Центральный банк, Совет безопасности - анализируем все, что делают наши недруги. Многое ведь делается даже не по политическим и не по военным соображениям, хотя аргументируется этим, а делается просто по соображениям конкуренции", - отметил глава государства.
По его словам, эта конкуренция недобросовестная и прикрывается политическими или военными соображениями, как происходит в авиастроении и очень многих других отраслях.
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"Ну что же, мы живем в таком мире, который есть, мы к нему приспособились, мы понимаем, с кем мы имеем дело, и до сих пор, это видно по результатам нашей работы, действуем достаточно эффективно", - подчеркнул Путин.
Количество санкций, введенных против России только с начала СВО, уже превысило 15 тысяч, что в три раза больше ограничений против Ирана за всю его современную историю, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.
 
Владимир Путинсанкции против РФ
 
 
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