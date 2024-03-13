https://1prime.ru/20240313/sanktsii-846237001.html

Путин оценил необходимость специального органа для защиты от санкций Запада

Путин оценил необходимость специального органа для защиты от санкций Запада - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин оценил необходимость специального органа для защиты от санкций Запада

Специальный орган, в ведении которого будет защита от западных санкций, в России не нужен: правительство, Центробанк и Совбез анализируют все действия недругов... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T07:35+0300

2024-03-13T07:35+0300

2024-03-13T07:35+0300

владимир путин

санкции против рф

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Специальный орган, в ведении которого будет защита от западных санкций, в России не нужен: правительство, Центробанк и Совбез анализируют все действия недругов страны, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Нет необходимости просто. Мы анализируем - и правительство, Центральный банк, Совет безопасности - анализируем все, что делают наши недруги. Многое ведь делается даже не по политическим и не по военным соображениям, хотя аргументируется этим, а делается просто по соображениям конкуренции", - отметил глава государства. По его словам, эта конкуренция недобросовестная и прикрывается политическими или военными соображениями, как происходит в авиастроении и очень многих других отраслях."Ну что же, мы живем в таком мире, который есть, мы к нему приспособились, мы понимаем, с кем мы имеем дело, и до сих пор, это видно по результатам нашей работы, действуем достаточно эффективно", - подчеркнул Путин. Количество санкций, введенных против России только с начала СВО, уже превысило 15 тысяч, что в три раза больше ограничений против Ирана за всю его современную историю, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.

https://1prime.ru/20240312/putin-846227682.html

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владимир путин, санкции против рф