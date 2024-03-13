Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе подсчитали убытки от собственных санкций - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240313/sanktsii-846245610.html
В Европе подсчитали убытки от собственных санкций
В Европе подсчитали убытки от собственных санкций - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Европе подсчитали убытки от собственных санкций
Блокировка российских активов Европой нанесла серьезный ущерб европейской экономике, в том числе спровоцировала отток инвестиций из еврозоны и уменьшение... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:44+0300
2024-03-13T10:50+0300
европа
россия
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Блокировка российских активов Европой нанесла серьезный ущерб европейской экономике, в том числе спровоцировала отток инвестиций из еврозоны и уменьшение использования евро в качестве резервной валюты, сообщает обозреватель РИА Новости.Как отмечается в статье, в 2022 году инвестиции в регион сократились на 1,5%, а в 2023 году продолжили активно сокращаться. Обозреватель добавляет, что показатели крупнейших европейских экономик ухудшаются, а сама еврозона движется к рецессии из-за того, что страны не могут финансировать многие отрасли экономики. Речь идет также в об аграрном секторе на фоне массовых протестов фермеров.Тем не менее, европейское руководство продолжает строить планы по использованию замороженных российских активов. По данным, около 200 миллиардов евро находятся под европейской юрисдикцией, в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Совокупный объем замороженных средств ЕС и стран G7 составляет около 300 миллиардов евро.В этой связи множество политиков и аналитиков выражают обеспокоенность касательно дальнейших шагов в отношении активов России. В свою оечердь Европейский банк прогнозирует репутационные риски для евро, в этой связи предлагая искать другие способы предоставления военной помощи Украине.Несмотря на всю сложность ситуации, например, власти Британии считают возможным выдачу Украине кредита под российские активы, о чем глава МИД Дэвид Кэмерон. Так, Евросоюз планирует до 2027 заработать 15 миллиардов евро на суверенных активах России. В Кремле заявили, что подобные решения противоречат всем нормам международного права.
https://1prime.ru/20240313/aktivy-846234065.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, россия, замороженные российские активы
ЕВРОПА, РОССИЯ, замороженные российские активы
10:44 13.03.2024 (обновлено: 10:50 13.03.2024)
 
В Европе подсчитали убытки от собственных санкций

Евросоюз планирует заработать 15 млрд евро к 2027 году на российских активах

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Блокировка российских активов Европой нанесла серьезный ущерб европейской экономике, в том числе спровоцировала отток инвестиций из еврозоны и уменьшение использования евро в качестве резервной валюты, сообщает обозреватель РИА Новости.
Как отмечается в статье, в 2022 году инвестиции в регион сократились на 1,5%, а в 2023 году продолжили активно сокращаться. Обозреватель добавляет, что показатели крупнейших европейских экономик ухудшаются, а сама еврозона движется к рецессии из-за того, что страны не могут финансировать многие отрасли экономики. Речь идет также в об аграрном секторе на фоне массовых протестов фермеров.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
ЕС не сможет конфисковать доходы от российских активов, пишет СМИ
05:15
Тем не менее, европейское руководство продолжает строить планы по использованию замороженных российских активов. По данным, около 200 миллиардов евро находятся под европейской юрисдикцией, в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Совокупный объем замороженных средств ЕС и стран G7 составляет около 300 миллиардов евро.
В этой связи множество политиков и аналитиков выражают обеспокоенность касательно дальнейших шагов в отношении активов России. В свою оечердь Европейский банк прогнозирует репутационные риски для евро, в этой связи предлагая искать другие способы предоставления военной помощи Украине.
Несмотря на всю сложность ситуации, например, власти Британии считают возможным выдачу Украине кредита под российские активы, о чем глава МИД Дэвид Кэмерон. Так, Евросоюз планирует до 2027 заработать 15 миллиардов евро на суверенных активах России. В Кремле заявили, что подобные решения противоречат всем нормам международного права.
 
ЕВРОПАРОССИЯзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала