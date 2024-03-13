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В Европе подсчитали убытки от собственных санкций

В Европе подсчитали убытки от собственных санкций - 13.03.2024, ПРАЙМ

В Европе подсчитали убытки от собственных санкций

Блокировка российских активов Европой нанесла серьезный ущерб европейской экономике, в том числе спровоцировала отток инвестиций из еврозоны и уменьшение... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T10:44+0300

2024-03-13T10:44+0300

2024-03-13T10:50+0300

европа

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Блокировка российских активов Европой нанесла серьезный ущерб европейской экономике, в том числе спровоцировала отток инвестиций из еврозоны и уменьшение использования евро в качестве резервной валюты, сообщает обозреватель РИА Новости.Как отмечается в статье, в 2022 году инвестиции в регион сократились на 1,5%, а в 2023 году продолжили активно сокращаться. Обозреватель добавляет, что показатели крупнейших европейских экономик ухудшаются, а сама еврозона движется к рецессии из-за того, что страны не могут финансировать многие отрасли экономики. Речь идет также в об аграрном секторе на фоне массовых протестов фермеров.Тем не менее, европейское руководство продолжает строить планы по использованию замороженных российских активов. По данным, около 200 миллиардов евро находятся под европейской юрисдикцией, в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Совокупный объем замороженных средств ЕС и стран G7 составляет около 300 миллиардов евро.В этой связи множество политиков и аналитиков выражают обеспокоенность касательно дальнейших шагов в отношении активов России. В свою оечердь Европейский банк прогнозирует репутационные риски для евро, в этой связи предлагая искать другие способы предоставления военной помощи Украине.Несмотря на всю сложность ситуации, например, власти Британии считают возможным выдачу Украине кредита под российские активы, о чем глава МИД Дэвид Кэмерон. Так, Евросоюз планирует до 2027 заработать 15 миллиардов евро на суверенных активах России. В Кремле заявили, что подобные решения противоречат всем нормам международного права.

https://1prime.ru/20240313/aktivy-846234065.html

европа

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европа, россия, замороженные российские активы