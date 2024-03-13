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В Европе подсчитали убытки от собственных санкций
В Европе подсчитали убытки от собственных санкций - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Европе подсчитали убытки от собственных санкций
Блокировка российских активов Европой нанесла серьезный ущерб европейской экономике, в том числе спровоцировала отток инвестиций из еврозоны и уменьшение... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:44+0300
2024-03-13T10:44+0300
2024-03-13T10:50+0300
европа
россия
замороженные российские активы
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Блокировка российских активов Европой нанесла серьезный ущерб европейской экономике, в том числе спровоцировала отток инвестиций из еврозоны и уменьшение использования евро в качестве резервной валюты, сообщает обозреватель РИА Новости.Как отмечается в статье, в 2022 году инвестиции в регион сократились на 1,5%, а в 2023 году продолжили активно сокращаться. Обозреватель добавляет, что показатели крупнейших европейских экономик ухудшаются, а сама еврозона движется к рецессии из-за того, что страны не могут финансировать многие отрасли экономики. Речь идет также в об аграрном секторе на фоне массовых протестов фермеров.Тем не менее, европейское руководство продолжает строить планы по использованию замороженных российских активов. По данным, около 200 миллиардов евро находятся под европейской юрисдикцией, в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Совокупный объем замороженных средств ЕС и стран G7 составляет около 300 миллиардов евро.В этой связи множество политиков и аналитиков выражают обеспокоенность касательно дальнейших шагов в отношении активов России. В свою оечердь Европейский банк прогнозирует репутационные риски для евро, в этой связи предлагая искать другие способы предоставления военной помощи Украине.Несмотря на всю сложность ситуации, например, власти Британии считают возможным выдачу Украине кредита под российские активы, о чем глава МИД Дэвид Кэмерон. Так, Евросоюз планирует до 2027 заработать 15 миллиардов евро на суверенных активах России. В Кремле заявили, что подобные решения противоречат всем нормам международного права.
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европа, россия, замороженные российские активы
ЕВРОПА, РОССИЯ, замороженные российские активы
В Европе подсчитали убытки от собственных санкций
Евросоюз планирует заработать 15 млрд евро к 2027 году на российских активах
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
Блокировка российских активов Европой нанесла серьезный ущерб европейской экономике, в том числе спровоцировала отток инвестиций из еврозоны и уменьшение использования евро в качестве резервной валюты, сообщает обозреватель РИА Новости
.
Как отмечается в статье, в 2022 году инвестиции в регион сократились на 1,5%, а в 2023 году продолжили активно сокращаться. Обозреватель добавляет, что показатели крупнейших европейских экономик ухудшаются, а сама еврозона движется к рецессии из-за того, что страны не могут финансировать многие отрасли экономики. Речь идет также в об аграрном секторе на фоне массовых протестов фермеров.
ЕС не сможет конфисковать доходы от российских активов, пишет СМИ
Тем не менее, европейское руководство продолжает строить планы по использованию замороженных российских активов. По данным, около 200 миллиардов евро находятся под европейской юрисдикцией, в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Совокупный объем замороженных средств ЕС и стран G7 составляет около 300 миллиардов евро.
В этой связи множество политиков и аналитиков выражают обеспокоенность касательно дальнейших шагов в отношении активов России. В свою оечердь Европейский банк прогнозирует репутационные риски для евро, в этой связи предлагая искать другие способы предоставления военной помощи Украине.
Несмотря на всю сложность ситуации, например, власти Британии считают возможным выдачу Украине кредита под российские активы, о чем глава МИД Дэвид Кэмерон. Так, Евросоюз планирует до 2027 заработать 15 миллиардов евро на суверенных активах России. В Кремле заявили, что подобные решения противоречат всем нормам международного права.