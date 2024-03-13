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Сдерживание провалилось. В США призвали отказаться от санкций против России - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Сдерживание провалилось. В США призвали отказаться от санкций против России
Сдерживание провалилось. В США призвали отказаться от санкций против России - 13.03.2024, ПРАЙМ
Сдерживание провалилось. В США призвали отказаться от санкций против России
Такой карательный инструмент, как экономические санкции, на самом деле является неэффективным и не влияет на действия государств на международной арене, пишет... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T12:12+0300
2024-03-13T12:26+0300
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Такой карательный инструмент, как экономические санкции, на самом деле является неэффективным и не влияет на действия государств на международной арене, пишет для американского журнала The National Interest Гэри Хуфбауэр — старший научный сотрудник Института международной экономики Питерсона.По его словам, в прошлом целями экономических санкций были сдерживание, исправление, лишение и возмездие. Однако анализ результатов применения ограничительных мер показал, что далеко не всегда они ведут к нужному результату.История показывает относительный успех экономических санкций, но редко против крупных держав, подчеркивает эксперт.В качестве примера он привел жесткие санкции против Саддама Хусейна и иранских аятолл, которые, по его выражению, "не изменили ни их территориальных целей, ни ядерных устремлений". (США в 2003 году намеренно приписали Ираку намерение заполучить оружие массового поражения, чтобы использовать как предлог для вторжения в страну и смены режима — ред.).Касательно санкций, введенных против России за СВО, автор отмечает, что Москва действительно лишилась прямого доступа к европейским, американским и другим союзным рынкам широкого спектра военных узлов. "Однако она перепрофилировала отечественные заводы на производство военной, а не гражданской продукции — танки вместо автомобилей — параллельно налаживая перевозки через дружественные страны и нейтральных посредников", — пишет он.Возмездие также не было достигнуто — российская экономика сократилась в 2022 году всего на 1,2 процента, а в 2023 — даже выросла на 3,6 процента, констатирует Хуфбауэр."Вообще, возмездие призвано карать чиновников и олигархов. Однако элиты всегда смогут так или иначе себя обеспечить и переложить страдания на простых смертных", — подчеркивает он.Десятилетия исследований, подкрепленные историческим опытом, свидетельствуют о вреде карательных санкций, делает вывод автор. "Национальным лидерам пора озаботиться разработкой альтернативной политики по наказанию за международные правонарушения", — пишет он.Полный текст статьи читайте не сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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санкции против рф, сша, россия
санкции против РФ, США, РОССИЯ
12:12 13.03.2024 (обновлено: 12:26 13.03.2024)
 
Сдерживание провалилось. В США призвали отказаться от санкций против России

TNI: санкции как инструмент воздействия на политику стран являются неэффективными

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Такой карательный инструмент, как экономические санкции, на самом деле является неэффективным и не влияет на действия государств на международной арене, пишет для американского журнала The National Interest Гэри Хуфбауэр — старший научный сотрудник Института международной экономики Питерсона.
По его словам, в прошлом целями экономических санкций были сдерживание, исправление, лишение и возмездие. Однако анализ результатов применения ограничительных мер показал, что далеко не всегда они ведут к нужному результату.
История показывает относительный успех экономических санкций, но редко против крупных держав, подчеркивает эксперт.
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В качестве примера он привел жесткие санкции против Саддама Хусейна и иранских аятолл, которые, по его выражению, "не изменили ни их территориальных целей, ни ядерных устремлений". (США в 2003 году намеренно приписали Ираку намерение заполучить оружие массового поражения, чтобы использовать как предлог для вторжения в страну и смены режима — ред.).
Касательно санкций, введенных против России за СВО, автор отмечает, что Москва действительно лишилась прямого доступа к европейским, американским и другим союзным рынкам широкого спектра военных узлов. "Однако она перепрофилировала отечественные заводы на производство военной, а не гражданской продукции — танки вместо автомобилей — параллельно налаживая перевозки через дружественные страны и нейтральных посредников", — пишет он.
Возмездие также не было достигнуто — российская экономика сократилась в 2022 году всего на 1,2 процента, а в 2023 — даже выросла на 3,6 процента, констатирует Хуфбауэр.
"Вообще, возмездие призвано карать чиновников и олигархов. Однако элиты всегда смогут так или иначе себя обеспечить и переложить страдания на простых смертных", — подчеркивает он.
Десятилетия исследований, подкрепленные историческим опытом, свидетельствуют о вреде карательных санкций, делает вывод автор. "Национальным лидерам пора озаботиться разработкой альтернативной политики по наказанию за международные правонарушения", — пишет он.
Полный текст статьи читайте не сайте ИноСМИ >>
 
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