https://1prime.ru/20240313/sanktsii-846254710.html

Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров

Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров - 13.03.2024, ПРАЙМ

Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров

Пострадавшие от западного санкционного давления страны углубляют свое взаимодействие и готовятся "сказать свое веское слово", подчеркнул глава МИД России Сергей | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T14:11+0300

2024-03-13T14:11+0300

2024-03-13T14:31+0300

россия

запад

санкции против рф

сергей лавров

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/62/842466264_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_28675f29c7aa13645876c127ec1ac3bf.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Пострадавшие от западного санкционного давления страны углубляют свое взаимодействие и готовятся "сказать свое веское слово", подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.Министр 13 марта, в среду выступил на заседании Попечительского совета фонда им. А.М. Горчакова."Особое внимание на международной арене уделяется сближению позиций и взаимодействию тех государств, которые уже стали жертвами санкционной войны со стороны Запада. Это достаточно серьезный альянс единомышленников, который, я убежден, еще скажет свое веское слово по всем этим вопросам", - сказал он.Глава МИД также добавил, что "истеричная" реакция Запада на укрепление позиции российской стороны и на спецоперацию лишь поспособствовала формированию многополярного мира. По его словам, речь идет о создании неподконтрольных западной элите финансовых механизмов, строительства новых международных транспортных коридоров, создание альтернативных производственных цепочек.Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова был создан распоряжением президента России 2 февраля 2010 года. Основная задача фонда - поощрение развития сферы публичной дипломатии, а также содействие формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.

https://1prime.ru/20240304/845869797.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, санкции против рф, сергей лавров