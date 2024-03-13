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Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров
Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров - 13.03.2024, ПРАЙМ
Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров
Пострадавшие от западного санкционного давления страны углубляют свое взаимодействие и готовятся "сказать свое веское слово", подчеркнул глава МИД России Сергей | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T14:11+0300
2024-03-13T14:31+0300
россия
запад
санкции против рф
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Пострадавшие от западного санкционного давления страны углубляют свое взаимодействие и готовятся "сказать свое веское слово", подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.Министр 13 марта, в среду выступил на заседании Попечительского совета фонда им. А.М. Горчакова."Особое внимание на международной арене уделяется сближению позиций и взаимодействию тех государств, которые уже стали жертвами санкционной войны со стороны Запада. Это достаточно серьезный альянс единомышленников, который, я убежден, еще скажет свое веское слово по всем этим вопросам", - сказал он.Глава МИД также добавил, что "истеричная" реакция Запада на укрепление позиции российской стороны и на спецоперацию лишь поспособствовала формированию многополярного мира. По его словам, речь идет о создании неподконтрольных западной элите финансовых механизмов, строительства новых международных транспортных коридоров, создание альтернативных производственных цепочек.Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова был создан распоряжением президента России 2 февраля 2010 года. Основная задача фонда - поощрение развития сферы публичной дипломатии, а также содействие формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.
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россия, запад, санкции против рф, сергей лавров
РОССИЯ, ЗАПАД, санкции против РФ, Сергей Лавров, Политика
14:11 13.03.2024 (обновлено: 14:31 13.03.2024)
 
Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров

Лавров: страны, пострадавшие от санкций Запада, готовятся сказать свое слово

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Пострадавшие от западного санкционного давления страны углубляют свое взаимодействие и готовятся "сказать свое веское слово", подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.
Министр 13 марта, в среду выступил на заседании Попечительского совета фонда им. А.М. Горчакова.
"Особое внимание на международной арене уделяется сближению позиций и взаимодействию тех государств, которые уже стали жертвами санкционной войны со стороны Запада. Это достаточно серьезный альянс единомышленников, который, я убежден, еще скажет свое веское слово по всем этим вопросам", - сказал он.
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Глава МИД также добавил, что "истеричная" реакция Запада на укрепление позиции российской стороны и на спецоперацию лишь поспособствовала формированию многополярного мира. По его словам, речь идет о создании неподконтрольных западной элите финансовых механизмов, строительства новых международных транспортных коридоров, создание альтернативных производственных цепочек.
Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова был создан распоряжением президента России 2 февраля 2010 года. Основная задача фонда - поощрение развития сферы публичной дипломатии, а также содействие формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДсанкции против РФСергей Лавров
 
 
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