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Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ
Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ
Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T12:18+0300
2024-03-13T12:24+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "В этом году мы заработаем более 400 миллиардов рублей, порядка 450 миллиардов рублей от искусственного интеллекта", - сказал он. Ведяхин отметил, что в прошлом году Сбербанк заработал порядка 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта в банковские процессы. "Мы встроили его в каждый процесс, который есть у нас, и таким образом мы тоже получаем большую экономию", - добавил он.
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РОССИЯ, Сбербанк, ИИ, доходы, Новости
12:18 13.03.2024 (обновлено: 12:24 13.03.2024)
 
Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ

Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 млрд руб от внедрения технологий ИИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
"В этом году мы заработаем более 400 миллиардов рублей, порядка 450 миллиардов рублей от искусственного интеллекта", - сказал он.
Ведяхин отметил, что в прошлом году Сбербанк заработал порядка 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта в банковские процессы.
"Мы встроили его в каждый процесс, который есть у нас, и таким образом мы тоже получаем большую экономию", - добавил он.
 
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