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Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ

Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ - 13.03.2024, ПРАЙМ

Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ

Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T12:18+0300

2024-03-13T12:18+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "В этом году мы заработаем более 400 миллиардов рублей, порядка 450 миллиардов рублей от искусственного интеллекта", - сказал он. Ведяхин отметил, что в прошлом году Сбербанк заработал порядка 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта в банковские процессы. "Мы встроили его в каждый процесс, который есть у нас, и таким образом мы тоже получаем большую экономию", - добавил он.

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