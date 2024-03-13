https://1prime.ru/20240313/sber-846250579.html
Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ
Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ
Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T12:18+0300
2024-03-13T12:18+0300
2024-03-13T12:24+0300
россия
сбербанк
ии
доходы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/49/842864929_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_5b2e5536be1614323a32a42d6175d1e6.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "В этом году мы заработаем более 400 миллиардов рублей, порядка 450 миллиардов рублей от искусственного интеллекта", - сказал он. Ведяхин отметил, что в прошлом году Сбербанк заработал порядка 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта в банковские процессы. "Мы встроили его в каждый процесс, который есть у нас, и таким образом мы тоже получаем большую экономию", - добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/49/842864929_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_7df8afbee1343792f41975c5d84133f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк, ии, доходы, новости
РОССИЯ, Сбербанк, ИИ, доходы, Новости
Сбербанк подсчитал ожидаемый доход от внедрения ИИ
Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 млрд руб от внедрения технологий ИИ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году планирует заработать порядка 450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
"В этом году мы заработаем более 400 миллиардов рублей, порядка 450 миллиардов рублей от искусственного интеллекта", - сказал он.
Ведяхин отметил, что в прошлом году Сбербанк заработал порядка 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта в банковские процессы.
"Мы встроили его в каждый процесс, который есть у нас, и таким образом мы тоже получаем большую экономию", - добавил он.