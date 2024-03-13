https://1prime.ru/20240313/sber-846255317.html

"Сбер" подсчитал доход от сотрудничества с ИИ-центрами

"Сбер" подсчитал доход от сотрудничества с ИИ-центрами - 13.03.2024, ПРАЙМ

"Сбер" подсчитал доход от сотрудничества с ИИ-центрами

Экономический эффект "Сбера" от сотрудничества с исследовательскими центрами искусственного интеллекта (ИИ) в 2021-2023 годах превысил 1 миллиард рублей,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T14:24+0300

2024-03-13T14:24+0300

2024-03-13T14:24+0300

развитие ии

ии

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/89/842088982_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_5df5171ca8217c81806f7078b0f82fd2.jpg

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Экономический эффект "Сбера" от сотрудничества с исследовательскими центрами искусственного интеллекта (ИИ) в 2021-2023 годах превысил 1 миллиард рублей, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках Дня искусственного интеллекта на международной выставке-форуме "Россия". "Инвестиции "Сбера" в индустриальное партнерство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта — Сколтехом, ВШЭ и МФТИ — составили 700 миллионов рублей за 2021-2023 годы. А достигнутый подтвержденный эффект для "Сбера" составляет 1,1 миллиарда рублей", — приводит пресс-служба банка слова Ведяхина. "Сбер", по его словам, до конца года ожидает увеличения эффекта по мере внедрения результатов. Как отмечает пресс-служба, в исследовательских центрах ИИ над проектами банка работают более 500 человек, включая 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. Они развивают технологии и продукты всей экосистемы "Сбера", в частности участвуют в развитии нейросетей GigaChat и Kandinsky, разрабатывают робототехнические платформы. Вместе со "Сбером" в работе в области ИИ участвует 7 исследовательских центров искусственного интеллекта, в том числе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Самарский университет им. академика С.П. Королева, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Новосибирский государственный университет, с которыми банк стал индустриальным партнером в конце 2023 года.

https://1prime.ru/20240313/ii-846255074.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

развитие ии, ии