https://1prime.ru/20240313/shokolad-846277475.html

Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок продукции

Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок продукции - 13.03.2024, ПРАЙМ

Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок продукции

ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки партнерам в РФ продукции под этими брендами в обычном режиме, объем... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T21:30+0300

2024-03-13T21:30+0300

2024-03-13T21:30+0300

россия

шоколад

mondelez

поставки

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки партнерам в РФ продукции под этими брендами в обычном режиме, объем соответствует прошлому году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, ранее сообщила РИА Новости, что Mondelez International решил отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам в магазины сети своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold. "ООО "Мон'дэлис Русь" продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году", - сообщили в пресс-службе. Также там подчеркнули, что в случае временного отсутствия той или иной позиции в торговой сети, покупатель имеет возможность приобрести данный товар в других магазинах. Что касается сети "Лента", добавили в пресс-службе, то "все решения по товарному ассортименту и ценам реализации в сети "Лента" являются исключительной прерогативой сети "Лента". Mondelez International — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании находится в Иллинойсе (США). Представительство в РФ открыто в 1994 году, среди брендов - шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.

https://1prime.ru/20240313/846276685.html

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россия, шоколад, mondelez, поставки