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Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок продукции - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок продукции
Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок продукции - 13.03.2024, ПРАЙМ
Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок продукции
ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки партнерам в РФ продукции под этими брендами в обычном режиме, объем... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T21:30+0300
2024-03-13T21:30+0300
россия
шоколад
mondelez
поставки
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки партнерам в РФ продукции под этими брендами в обычном режиме, объем соответствует прошлому году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, ранее сообщила РИА Новости, что Mondelez International решил отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам в магазины сети своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold. "ООО "Мон'дэлис Русь" продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году", - сообщили в пресс-службе. Также там подчеркнули, что в случае временного отсутствия той или иной позиции в торговой сети, покупатель имеет возможность приобрести данный товар в других магазинах. Что касается сети "Лента", добавили в пресс-службе, то "все решения по товарному ассортименту и ценам реализации в сети "Лента" являются исключительной прерогативой сети "Лента". Mondelez International — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании находится в Иллинойсе (США). Представительство в РФ открыто в 1994 году, среди брендов - шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.
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россия, шоколад, mondelez, поставки
РОССИЯ, шоколад, Mondelez, поставки
21:30 13.03.2024
 
Производитель Milka и Alpen Gold заявил о продолжении поставок продукции

Производитель Milka и Alpen Gold продолжит поставки партнерам в РФ в обычном режиме

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкШоколад
Шоколад - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 мар ПРАЙМ. ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки партнерам в РФ продукции под этими брендами в обычном режиме, объем соответствует прошлому году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, ранее сообщила РИА Новости, что Mondelez International решил отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам в магазины сети своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold.
"ООО "Мон'дэлис Русь" продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году", - сообщили в пресс-службе.
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Также там подчеркнули, что в случае временного отсутствия той или иной позиции в торговой сети, покупатель имеет возможность приобрести данный товар в других магазинах.
Что касается сети "Лента", добавили в пресс-службе, то "все решения по товарному ассортименту и ценам реализации в сети "Лента" являются исключительной прерогативой сети "Лента".
Mondelez International — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании находится в Иллинойсе (США). Представительство в РФ открыто в 1994 году, среди брендов - шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.
 
РОССИЯшоколадMondelezпоставки
 
 
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