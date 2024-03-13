https://1prime.ru/20240313/sibur-846257805.html
Доля Китая в экспорте "Сибура" в 2023 году сохранилась на прежнем уровне
Доля Китая в экспорте "Сибура" в 2023 году сохранилась на прежнем уровне - 13.03.2024, ПРАЙМ
Доля Китая в экспорте "Сибура" в 2023 году сохранилась на прежнем уровне
Доля Китая в экспорте нефтехимической продукции "Сибура" в 2023 году сохранилась на уровне предыдущего года - 30%, от всех продаж компании она составила около... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:05+0300
2024-03-13T15:05+0300
2024-03-13T15:05+0300
россия
китай
сибур
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/14/833581474_0:45:600:383_1920x0_80_0_0_01bc6d31e25c928269142b63f5d44df9.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доля Китая в экспорте нефтехимической продукции "Сибура" в 2023 году сохранилась на уровне предыдущего года - 30%, от всех продаж компании она составила около 8%, сообщил журналистам член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович. "30% от экспорта, это примерно 8% от всей реализации", - ответил он на вопрос, какую долю в экспорте "Сибура" в 2023 году занял Китай. "Примерно одинаково", - прокомментировал Ляхович динамику по сравнению с 2022 годом. Согласно презентации, представленной "Сибуром" на брифинге, в 2023 году производство нефтехимической продукции составило 8 миллионов тонн. Из них 5,9 миллиона тонн, или 75%, было реализовано на внутреннем рынке. Порядка 1,8 миллиона тонн "Сибур" экспортировал в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Остальные объемы были направлены в другие страны. "У нас частично экспортоориентированным оставался только каучук... А вот по базовым полимерам, специальной химии мы в первую очередь ориентированы на российский рынок. И там цифры близки к 80%", - отметил предправления "Сибура" Михаил Карисалов в ходе брифинга. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
https://1prime.ru/20240109/842746524.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/14/833581474_43:0:576:400_1920x0_80_0_0_ac4ded35ff79112d96180a28e017c9b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сибур
Доля Китая в экспорте "Сибура" в 2023 году сохранилась на прежнем уровне
Ляхович: Доля Китая в экспорте "Сибура" в 2023 году сохранилась на уровне 30%
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доля Китая в экспорте нефтехимической продукции "Сибура" в 2023 году сохранилась на уровне предыдущего года - 30%, от всех продаж компании она составила около 8%, сообщил журналистам член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович.
"30% от экспорта, это примерно 8% от всей реализации", - ответил он на вопрос, какую долю в экспорте "Сибура" в 2023 году занял Китай.
"Примерно одинаково", - прокомментировал Ляхович динамику по сравнению с 2022 годом.
В "Сибуре" рассказали о перспективах полимеров с вовлечением вторсырья
Согласно презентации, представленной "Сибуром" на брифинге, в 2023 году производство нефтехимической продукции составило 8 миллионов тонн. Из них 5,9 миллиона тонн, или 75%, было реализовано на внутреннем рынке. Порядка 1,8 миллиона тонн "Сибур" экспортировал в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Остальные объемы были направлены в другие страны.
"У нас частично экспортоориентированным оставался только каучук... А вот по базовым полимерам, специальной химии мы в первую очередь ориентированы на российский рынок. И там цифры близки к 80%", - отметил предправления "Сибура" Михаил Карисалов в ходе брифинга.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.