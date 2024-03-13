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Доля Китая в экспорте "Сибура" в 2023 году сохранилась на прежнем уровне

Доля Китая в экспорте "Сибура" в 2023 году сохранилась на прежнем уровне - 13.03.2024, ПРАЙМ

Доля Китая в экспорте "Сибура" в 2023 году сохранилась на прежнем уровне

Доля Китая в экспорте нефтехимической продукции "Сибура" в 2023 году сохранилась на уровне предыдущего года - 30%, от всех продаж компании она составила около... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T15:05+0300

2024-03-13T15:05+0300

2024-03-13T15:05+0300

россия

китай

сибур

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доля Китая в экспорте нефтехимической продукции "Сибура" в 2023 году сохранилась на уровне предыдущего года - 30%, от всех продаж компании она составила около 8%, сообщил журналистам член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович. "30% от экспорта, это примерно 8% от всей реализации", - ответил он на вопрос, какую долю в экспорте "Сибура" в 2023 году занял Китай. "Примерно одинаково", - прокомментировал Ляхович динамику по сравнению с 2022 годом. Согласно презентации, представленной "Сибуром" на брифинге, в 2023 году производство нефтехимической продукции составило 8 миллионов тонн. Из них 5,9 миллиона тонн, или 75%, было реализовано на внутреннем рынке. Порядка 1,8 миллиона тонн "Сибур" экспортировал в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Остальные объемы были направлены в другие страны. "У нас частично экспортоориентированным оставался только каучук... А вот по базовым полимерам, специальной химии мы в первую очередь ориентированы на российский рынок. И там цифры близки к 80%", - отметил предправления "Сибура" Михаил Карисалов в ходе брифинга. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

https://1prime.ru/20240109/842746524.html

китай

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россия, китай, сибур