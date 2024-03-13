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"Сибур" рассказал о пользе ИИ в цифровой трансформации бизнеса

"Сибур" рассказал о пользе ИИ в цифровой трансформации бизнеса - 13.03.2024, ПРАЙМ

"Сибур" рассказал о пользе ИИ в цифровой трансформации бизнеса

Использование решений на базе ИИ внесло решающий вклад в общий экономический эффект от цифровой трансформации "Сибура", который за 6 лет составил более 45... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T18:24+0300

2024-03-13T18:24+0300

2024-03-13T18:24+0300

сибур

цифровая трансформация

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Использование решений на базе ИИ внесло решающий вклад в общий экономический эффект от цифровой трансформации "Сибура", который за 6 лет составил более 45 миллиардов рублей, рассказала директор по цифровым и информационным технологиям компании Алиса Мельникова на пленарной сессии в рамках дня искусственного интеллекта на выставке-форуме "Россия".В холдинге более 25 производственных площадок, на которых расположены десятки тысяч единиц оборудования. Это делает крайне востребованными решения для дистанционного мониторинга, непрерывного анализа и принятия решений как в области ведения технологических режимов, так и в области обеспечения надежности работы установок.Например, компания использует комбинации технологических и математических моделей для определения максимально эффективных режимов работы оборудования. Также ИИ оценивает экономические последствия от действий операторов на предприятиях в реальном времени и подсказывает сотрудникам наилучшие варианты их действий.Интеллектуальные системы делают за человека не только техническую работу, но и помогают ему принимать решения и избегать ошибочных действий. В результате растут показатели производительности труда и эффективности производства. Кроме этого, ИИ помогает обеспечивать высокое качество продукции и промышленную безопасность."Фокус "Сибура" в применении ИИ направлен на помощь людям в быстром принятии верных решений и предотвращении опасных действий, так как безопасность – один из наших ключевых приоритетов. Простыми словами, задача ИИ – помогать людям определить, что делать и что не делать", – сказала Мельникова.В 2023 компания разработала более 70 новых гипотез применения ИИ. Помимо задач по дальнейшему повышению производительности труда, его начали использовать в моделировании полимеров для создания материалов с новыми свойствами и снижения при этом количества лабораторных экспериментов в пользу цифровых

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сибур, цифровая трансформация, выставка-форум "россия"