https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-846260564.html

На грани распада. Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине

На грани распада. Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ

На грани распада. Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине

| 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T15:52+0300

2024-03-13T15:52+0300

2024-03-13T15:52+0300

спецоперация на украине

франция

украина

эммануэль макрон

россия

германия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Отношения Германии и Франции оказались на грани развала из-за кризиса на Украине, заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск в зону СВО раскололи Евросоюз. Об этом сообщает Responsible Statecraft. Ранее в феврале глава Франции заявлял, что страны ЕС обсуждали возможность направить европейские вооруженные силы на Украину. Позднее его слова опровергли союзники по ЕС и НАТО. Западные официальные лица, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и генсек Альянса Йенс Столтенберг, подычеркивали, что не будут отправлять свои войска в зону спецоперации."Франко-немецкий тандем, поддерживавший европейскую интеграцию на протяжении десятилетий, распался на фоне очевидных разногласий между Макроном и Шольцем", - пишет издание.Как отмечается в материалах, президент Франции хотел восстановить доверие среди европейских союзников Украины и поколебать уверенность России. Однако он обнажил разногласия по поводу того, как далеко Европа готова зайти в поддержке Киева.

https://1prime.ru/20240313/makron-846239226.html

франция

украина

германия

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франция, украина, эммануэль макрон, россия, германия