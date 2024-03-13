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На грани распада. Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-846260564.html
На грани распада. Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине
На грани распада. Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
На грани распада. Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине
| 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:52+0300
2024-03-13T15:52+0300
спецоперация на украине
франция
украина
эммануэль макрон
россия
германия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Отношения Германии и Франции оказались на грани развала из-за кризиса на Украине, заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск в зону СВО раскололи Евросоюз. Об этом сообщает Responsible Statecraft. Ранее в феврале глава Франции заявлял, что страны ЕС обсуждали возможность направить европейские вооруженные силы на Украину. Позднее его слова опровергли союзники по ЕС и НАТО. Западные официальные лица, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и генсек Альянса Йенс Столтенберг, подычеркивали, что не будут отправлять свои войска в зону спецоперации."Франко-немецкий тандем, поддерживавший европейскую интеграцию на протяжении десятилетий, распался на фоне очевидных разногласий между Макроном и Шольцем", - пишет издание.Как отмечается в материалах, президент Франции хотел восстановить доверие среди европейских союзников Украины и поколебать уверенность России. Однако он обнажил разногласия по поводу того, как далеко Европа готова зайти в поддержке Киева.
https://1prime.ru/20240313/makron-846239226.html
франция
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франция, украина, эммануэль макрон, россия, германия
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
15:52 13.03.2024
 
На грани распада. Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине

RS: заявления Макрона об отправке войск на Украину помогли РФ и навредили Киеву

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВид освобожденной Авдеевки
Вид освобожденной Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Отношения Германии и Франции оказались на грани развала из-за кризиса на Украине, заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск в зону СВО раскололи Евросоюз. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Ранее в феврале глава Франции заявлял, что страны ЕС обсуждали возможность направить европейские вооруженные силы на Украину. Позднее его слова опровергли союзники по ЕС и НАТО. Западные официальные лица, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и генсек Альянса Йенс Столтенберг, подычеркивали, что не будут отправлять свои войска в зону спецоперации.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Путин предположил, с чем связана реакция Макрона в адрес России
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"Франко-немецкий тандем, поддерживавший европейскую интеграцию на протяжении десятилетий, распался на фоне очевидных разногласий между Макроном и Шольцем", - пишет издание.
Как отмечается в материалах, президент Франции хотел восстановить доверие среди европейских союзников Украины и поколебать уверенность России. Однако он обнажил разногласия по поводу того, как далеко Европа готова зайти в поддержке Киева.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНАЭммануэль МакронРОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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