Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846241999.html
Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты
Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты - 13.03.2024, ПРАЙМ
Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты
США следовало бы поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:53+0300
2024-03-13T10:44+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
мария захарова
коррупция на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b3c9f89936fb75c7e4a274dca3658b.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США следовало бы поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются. Хотела бы ответить на вопрос главы ЦРУ (Билла) Бернса относительно необходимости, с его точки зрения, выделения еще больших средств, их же цитатой относительно того, что они направили на Украину специальную миссию по не оценке эффективности применения этих средств, а по поиску этих средств. У меня вопрос - нашли? Нашли, куда пошли американские деньги? Может, оттуда взять?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Кроме того, она добавила, что Штаты и другие страны-члены НАТО создали на Украине "мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам". По ее словам, нужно "пошерудить экс-представителей Минобороны, псевдобанкиров и бизнесменов" для поиска средств.
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8025a3a741eb9251b2dc4f3e69ca07fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, мария захарова, коррупция на украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Мария Захарова, коррупция на Украине
09:53 13.03.2024 (обновлено: 10:44 13.03.2024)
 
Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты

Захарова: США могли бы поискать деньги на помощь Украине у ее коррумпированной элиты

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США следовало бы поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются. Хотела бы ответить на вопрос главы ЦРУ (Билла) Бернса относительно необходимости, с его точки зрения, выделения еще больших средств, их же цитатой относительно того, что они направили на Украину специальную миссию по не оценке эффективности применения этих средств, а по поиску этих средств. У меня вопрос - нашли? Нашли, куда пошли американские деньги? Может, оттуда взять?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Кроме того, она добавила, что Штаты и другие страны-члены НАТО создали на Украине "мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам". По ее словам, нужно "пошерудить экс-представителей Минобороны, псевдобанкиров и бизнесменов" для поиска средств.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНАМария Захаровакоррупция на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала