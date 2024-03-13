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Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты

Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты - 13.03.2024, ПРАЙМ

Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты

США следовало бы поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T09:53+0300

2024-03-13T09:53+0300

2024-03-13T10:44+0300

спецоперация на украине

россия

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украина

мария захарова

коррупция на украине

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США следовало бы поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются. Хотела бы ответить на вопрос главы ЦРУ (Билла) Бернса относительно необходимости, с его точки зрения, выделения еще больших средств, их же цитатой относительно того, что они направили на Украину специальную миссию по не оценке эффективности применения этих средств, а по поиску этих средств. У меня вопрос - нашли? Нашли, куда пошли американские деньги? Может, оттуда взять?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Кроме того, она добавила, что Штаты и другие страны-члены НАТО создали на Украине "мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам". По ее словам, нужно "пошерудить экс-представителей Минобороны, псевдобанкиров и бизнесменов" для поиска средств.

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россия, сша, украина, мария захарова, коррупция на украине