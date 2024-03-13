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Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков - 13.03.2024, ПРАЙМ
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков
Предоставление военной помощи Украине постепенно теряет популярность в США, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:54+0300
2024-03-13T13:54+0300
2024-03-13T14:27+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Предоставление военной помощи Украине постепенно теряет популярность в США, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Политик поснил в публикации в телеграм, что американцы постепенно перестают поддерживать оказание Киеву военной и финансовой помощи. По его словам, уровень поддержки начал снижаться с 2022 года, на что указывает нежелание республиканцев в конгрессе принимать соответсвуюзие законопроекты."Для этой части электората позиция Трампа - не давать "ни цента" Киеву - достаточно популярна", - отметил Пушков.Западные СМИ неоднократно указывали на то, что союзники Киева начинают уставать от украинского конфликта. Так, конгресс США никак не может согласовать закопроект о помощи в 60 миллиардов долларов Киеву, хотя Белый дом активно призывает конгрессменов его одобрить.
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россия, украина, сша, алексей пушков
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Алексей Пушков
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков
Пушков: уровень поддержки оказания военной помощи Украине в США снижается
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Предоставление военной помощи Украине постепенно теряет популярность в США, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Политик поснил в публикации в телеграм, что американцы постепенно перестают поддерживать оказание Киеву военной и финансовой помощи. По его словам, уровень поддержки начал снижаться с 2022 года, на что указывает нежелание республиканцев в конгрессе принимать соответсвуюзие законопроекты.
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"Для этой части электората позиция Трампа - не давать "ни цента" Киеву - достаточно популярна", - отметил Пушков.
Западные СМИ неоднократно указывали на то, что союзники Киева начинают уставать от украинского конфликта. Так, конгресс США никак не может согласовать закопроект о помощи в 60 миллиардов долларов Киеву, хотя Белый дом активно призывает конгрессменов его одобрить.