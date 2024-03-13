Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846253489.html
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков - 13.03.2024, ПРАЙМ
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков
Предоставление военной помощи Украине постепенно теряет популярность в США, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:54+0300
2024-03-13T14:27+0300
россия
украина
сша
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_3acd14a087a181cb3dd92288f65a717e.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Предоставление военной помощи Украине постепенно теряет популярность в США, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Политик поснил в публикации в телеграм, что американцы постепенно перестают поддерживать оказание Киеву военной и финансовой помощи. По его словам, уровень поддержки начал снижаться с 2022 года, на что указывает нежелание республиканцев в конгрессе принимать соответсвуюзие законопроекты."Для этой части электората позиция Трампа - не давать "ни цента" Киеву - достаточно популярна", - отметил Пушков.Западные СМИ неоднократно указывали на то, что союзники Киева начинают уставать от украинского конфликта. Так, конгресс США никак не может согласовать закопроект о помощи в 60 миллиардов долларов Киеву, хотя Белый дом активно призывает конгрессменов его одобрить.
https://1prime.ru/20240313/finance-846251567.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_0033b972a5b72f53a28330c91e4b3933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, алексей пушков
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Алексей Пушков
13:54 13.03.2024 (обновлено: 14:27 13.03.2024)
 
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков

Пушков: уровень поддержки оказания военной помощи Украине в США снижается

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Предоставление военной помощи Украине постепенно теряет популярность в США, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Политик поснил в публикации в телеграм, что американцы постепенно перестают поддерживать оказание Киеву военной и финансовой помощи. По его словам, уровень поддержки начал снижаться с 2022 года, на что указывает нежелание республиканцев в конгрессе принимать соответсвуюзие законопроекты.
Интервью Владимира Путина гендиректору Россия сегодня Дмитрию Киселеву - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США
12:52
"Для этой части электората позиция Трампа - не давать "ни цента" Киеву - достаточно популярна", - отметил Пушков.
Западные СМИ неоднократно указывали на то, что союзники Киева начинают уставать от украинского конфликта. Так, конгресс США никак не может согласовать закопроект о помощи в 60 миллиардов долларов Киеву, хотя Белый дом активно призывает конгрессменов его одобрить.
 
РОССИЯУКРАИНАСШААлексей Пушков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала