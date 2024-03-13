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Захарова рассказала, что может остановить эскалацию конфликта на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова рассказала, что может остановить эскалацию конфликта на Украине
Захарова рассказала, что может остановить эскалацию конфликта на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, что может остановить эскалацию конфликта на Украине
Остановить эскалацию конфликта может прекращение поставок вооружения Киеву со стороны западных стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T16:45+0300
2024-03-13T16:45+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Остановить эскалацию конфликта может прекращение поставок вооружения Киеву со стороны западных стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Как избежать рисков дальнейшей эскалации? Вот так надо формулировать. Не видим ли мы эти риски, а как их избежать, потому что они очевидны и пугают всех здравомыслящих людей. Как это сделать - ответ и прост, и сложен одновременно. Наверное, просто нужно - и это проверка для всех, кто говорит о своей приверженности стабильности и процветанию на планете - нужно просто перестать поддерживать режим Зеленского, перестать поставлять вооружения, перестать выделять деньги на террористические акты Зеленского", - подчеркнула пресс-секретарь МИДа.Она также добавила, что Западу стоить отказаться от планов "ведения войны до последнего украинца", так как поставляемое союзниками Украины оружие убивает мирных жителей и наносит вред гражданской инфраструктуре. По ее словам, западные страны должны пожалеить Украину, так как "они в ответственности за тех, кого приручили".Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
16:45 13.03.2024
 
Захарова рассказала, что может остановить эскалацию конфликта на Украине

Захарова: прекращение поставок оружия Киеву способно остановить эскалацию конфликта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Остановить эскалацию конфликта может прекращение поставок вооружения Киеву со стороны западных стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Как избежать рисков дальнейшей эскалации? Вот так надо формулировать. Не видим ли мы эти риски, а как их избежать, потому что они очевидны и пугают всех здравомыслящих людей. Как это сделать - ответ и прост, и сложен одновременно. Наверное, просто нужно - и это проверка для всех, кто говорит о своей приверженности стабильности и процветанию на планете - нужно просто перестать поддерживать режим Зеленского, перестать поставлять вооружения, перестать выделять деньги на террористические акты Зеленского", - подчеркнула пресс-секретарь МИДа.
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Она также добавила, что Западу стоить отказаться от планов "ведения войны до последнего украинца", так как поставляемое союзниками Украины оружие убивает мирных жителей и наносит вред гражданской инфраструктуре. По ее словам, западные страны должны пожалеить Украину, так как "они в ответственности за тех, кого приручили".
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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