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Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 1,5 миллиарда рублей - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 1,5 миллиарда рублей
Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 1,5 миллиарда рублей - 13.03.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 1,5 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Россельхозбанка взыскал с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T14:49+0300
2024-03-13T14:49+0300
россия
суд
euroclear bank
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Россельхозбанка взыскал с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 921 тысячи швейцарских франков (в сумме – более 1,5 миллиарда рублей по текущему курсу) ущерба, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Более подробно основания исковых требований, в частности, обстоятельства возникновения ущерба, пока не сообщаются. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – Россельхозбанк требовал также взыскать с ответчика более 641 тысячи долларов, более 275 тысяч евро, около 21 миллиона рублей и более 18 тысяч швейцарских франков упущенной выгоды, но эти требования были отклонены. Россельхозбанк - опорный банк агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране. Иски к Euroclear Bank, начиная с 2022 года, в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Это произошло после того, как Евросоюз в начале июня 2022 года внес Национальный расчётный депозитарий (НРД), на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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россия, суд, euroclear bank
РОССИЯ, суд, Euroclear Bank
14:49 13.03.2024
 
Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 1,5 миллиарда рублей

Суд в Москве по иску Россельхозбанка взыскал 1,5 миллиарда рублей с Euroclear Bank

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Россельхозбанка взыскал с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 9,3 миллиона долларов, около 6 миллионов евро и около 921 тысячи швейцарских франков (в сумме – более 1,5 миллиарда рублей по текущему курсу) ущерба, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Более подробно основания исковых требований, в частности, обстоятельства возникновения ущерба, пока не сообщаются. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – Россельхозбанк требовал также взыскать с ответчика более 641 тысячи долларов, более 275 тысяч евро, около 21 миллиона рублей и более 18 тысяч швейцарских франков упущенной выгоды, но эти требования были отклонены.
Россельхозбанк - опорный банк агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране.
Судейский молоток
Суд в Москве отклонил иск Минпромторга о взыскании субсидий с ОДК
10:29
Иски к Euroclear Bank, начиная с 2022 года, в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам.
Это произошло после того, как Евросоюз в начале июня 2022 года внес Национальный расчётный депозитарий (НРД), на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет.
Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
 
РОССИЯсудEuroclear Bank
 
 
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