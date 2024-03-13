https://1prime.ru/20240313/svinina-846261632.html

Fesco назвала дату прибытия в Китай первой партии российской свинины

Fesco назвала дату прибытия в Китай первой партии российской свинины - 13.03.2024, ПРАЙМ

Fesco назвала дату прибытия в Китай первой партии российской свинины

Общее время доставки первой партии российской свинины в Китай составит порядка 35 дней, прибытие ожидается 11 апреля, сообщила транспортная группа Fesco. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T16:10+0300

2024-03-13T16:10+0300

2024-03-13T16:16+0300

fesco

россия

китай

свинина

https://cdnn.1prime.ru/img/83752/04/837520469_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_00114f245d6a626d0f10efcefcb58d69.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Общее время доставки первой партии российской свинины в Китай составит порядка 35 дней, прибытие ожидается 11 апреля, сообщила транспортная группа Fesco. Группа организовала интермодальную отправку продукции из Подмосковья через Владивосток в Китай после того, как власти КНР сняли ограничения на поставки. Оператором перевозки выступило "Дальрефтранс" (дочернее предприятие Fesco). "Прибытие продукции в Китай запланировано на 11 апреля. Общее время доставки составит порядка 35 дней" - сообщается в пресс-релизе. Об отправке из Белгородской области первой партии товара весом 27 тонн сообщил на прошлой неделе один из крупнейших в России агропромышленных холдингов - "Мираторг". Fesco уточняет, что продукция была доставлена заказчиком на железнодорожную станцию Селятино (Московская область), где расположен склад хранения рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а оттуда в составе контейнерного поезда отправилась во Владивостокский морской торговый порт (входит в Fesco): в порту сорокафутовый рефконтейнер со свининой перегрузят на собственное судно группы и отправят в китайский порт Наньша. В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины из России в Китай, а 7 марта Россельхознадзор проконтролировал отгрузку первой партии свиных субпродуктов российского производства.

https://1prime.ru/20240208/843023251.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

fesco, россия, китай, свинина