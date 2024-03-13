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Завод Tesla в ФРГ снова запустили после диверсии на электростанции

Завод Tesla в ФРГ снова запустили после диверсии на электростанции - 13.03.2024, ПРАЙМ

Завод Tesla в ФРГ снова запустили после диверсии на электростанции

Завод компании Tesla в Германии, который ранее был обесточен из-за поджога подстанции, снова заработал спустя почти неделю после инцидента, сообщила... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T13:15+0300

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БЕРЛИН, 13 мар - ПРАЙМ. Завод компании Tesla в Германии, который ранее был обесточен из-за поджога подстанции, снова заработал спустя почти неделю после инцидента, сообщила председатель совета директоров компании Михаэла Шмитц в интервью телерадиокомпании Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). "Машины прошли проверку и были запущены безопасным образом, чтобы ранняя смена могла снова приступить к работе", - заявила она. Шмитц также подтвердила, что сегодня на фабрике ожидают визита американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Ранее федеральная прокуратура Германии подтвердила на запрос РИА Новости, что переняла у прокуратуры Франкфурта-на-Одере расследование по диверсии у завода Tesla. Расследование ведется по "подозрению в членстве в террористическом объединении", антиконституционной диверсии и поджоге, совершенном рядом лиц. Пятого марта завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции. Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро. Позднее энергоснабжение завода было восстановлено, компания также сообщила о продолжении ремонтных работ на месте поджога. Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.

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