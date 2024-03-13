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Цена бензина Аи-95 в России достигла рекордной отметки впервые с сентября

Цена бензина Аи-95 в России достигла рекордной отметки впервые с сентября - 13.03.2024, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-95 в России достигла рекордной отметки впервые с сентября

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду поднялась почти на 2%, превысив 60 тысяч рублей за тонну... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T14:27+0300

2024-03-13T14:27+0300

2024-03-13T14:27+0300

россия

топливо

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду поднялась почти на 2%, превысив 60 тысяч рублей за тонну впервые с прошлого сентября, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день повысилась на 1,88%, до 60 569 рублей за тонну. В последний раз стоимость тонны Аи-95 превышала отметку в 60 тысяч рублей в конце сентября прошлого года. Кроме того, марка Аи-92 подорожала на 1,31%, до 48 182 рублей за тонну. Дизельное топливо также подорожало в среду. Цена на летнее дизтопливо выросла на 1,62%, до 61 791 рубля за тонну, на межсезонное - на 1,13%, до 61 494 рублей. Стоимость зимнего дизтопливо выросла на 0,79% - до 63 103 рублей за тонну. Мазут по итогам торговой сессии вырос в цене на 1,69%, до 26 775 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,16%, до 79 106 рублей. Снизилась лишь цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи), упав сразу на 4,38%, до 18 242 рублей за тонну. Правительство России ранее приняло меры "для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса": ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

https://1prime.ru/20240311/846143943.html

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россия, топливо