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Нефтяники до конца марта увеличат доппоставки топлива на биржу - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Нефтяники до конца марта увеличат доппоставки топлива на биржу
Нефтяники до конца марта увеличат доппоставки топлива на биржу - 13.03.2024, ПРАЙМ
Нефтяники до конца марта увеличат доппоставки топлива на биржу
Нефтяные компании до конца месяца увеличат дополнительные поставки топлива на биржу, при этом розничные цены на топливо в России сейчас стабильны, а оптовые... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T20:06+0300
2024-03-13T20:06+0300
энергетика
россия
топливо
фас рф
?1710349561
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Нефтяные компании до конца месяца увеличат дополнительные поставки топлива на биржу, при этом розничные цены на топливо в России сейчас стабильны, а оптовые позволяют заправкам работать без убытков, сообщила Федеральная антимонопольная служба. "Сегодня на заседании биржевого комитета при ФАС России были приведены цифры об увеличении нефтяными компаниями поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Также до конца марта нефтяные компании взяли на себя обязательства по увеличению дополнительных поставок топлива на биржу", — говорится в сообщении. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду превысила 60 тысяч рублей за тонну впервые с сентября 2023 года. Исторический максимум для этого продукта был достигнут 7 сентября и составляет 76 876 рублей за тонну. "В розничном сегменте цены стабильные, оптовые (биржевые) цены позволяют АЗС функционировать на безубыточной основе и предотвращать их увеличение непосредственно на заправках", — добавили в ФАС. Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России — до 16% от объема производства с прежних 12,5%. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива — с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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россия, топливо, фас рф
Энергетика, РОССИЯ, топливо, ФАС РФ
20:06 13.03.2024
 
Нефтяники до конца марта увеличат доппоставки топлива на биржу

Нефтяники до конца марта увеличат дополнительные поставки топлива на биржу

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Нефтяные компании до конца месяца увеличат дополнительные поставки топлива на биржу, при этом розничные цены на топливо в России сейчас стабильны, а оптовые позволяют заправкам работать без убытков, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
"Сегодня на заседании биржевого комитета при ФАС России были приведены цифры об увеличении нефтяными компаниями поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Также до конца марта нефтяные компании взяли на себя обязательства по увеличению дополнительных поставок топлива на биржу", — говорится в сообщении.
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду превысила 60 тысяч рублей за тонну впервые с сентября 2023 года. Исторический максимум для этого продукта был достигнут 7 сентября и составляет 76 876 рублей за тонну.
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"В розничном сегменте цены стабильные, оптовые (биржевые) цены позволяют АЗС функционировать на безубыточной основе и предотвращать их увеличение непосредственно на заправках", — добавили в ФАС.
Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России — до 16% от объема производства с прежних 12,5%.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива — с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
 
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