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Путин рассказал о предстоящем обсуждении вариантов трассы "Джубга-Сочи"

Путин рассказал о предстоящем обсуждении вариантов трассы "Джубга-Сочи" - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о предстоящем обсуждении вариантов трассы "Джубга-Сочи"

Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T07:47+0300

2024-03-13T07:47+0300

2024-03-13T07:48+0300

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости. Предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза, Путин поручил кабинету министров в ходе послания Федеральному собранию. "Людям необходима эта трасса. Ведь семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах. Все где-то в районе Геленджика останавливается, в Новороссийском. Потому что трасса тяжелая очень, серпантин", - сказал президент. "Там существует несколько вариантов строительства. Мы буквально на днях будем это обсуждать, в ближайшие несколько дней. Или делать до Джубги, или сначала делать от Джубги до Сочи", - отметил Путин. По его словам, некоторые члены правительства предлагают делать это поэтапно, другие считают, что нужно делать сразу все, потому что иначе будет узкое горлышко от Джубги до Сочи. "Там первая часть, если смотреть от Новороссийска, она так более или менее приличная и покрытие неплохое. Но узкая очень. И если мы сделаем до Сочи как первую часть, то в этом небольшом пространстве могут возникать пробки, которых и сейчас там достаточно. Это мы определим со специалистами", - пояснил глава государства. Также нужно определить окончательную стоимость проекта, чтобы все оставались в рамках финансовых планов, указал президент. "Как известно, Минфин - всегда такой в хорошем смысле скупердяй, всё очень консервативно относится к тратам, и то министр финансов мне сказал, почти дословно, говорит, против строительства этой дороги те, кто ни разу по ней сегодня не проехал", - сказал Путин. Особенно это важно это для семей с детьми, заключил президент.

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владимир путин