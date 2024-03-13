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В Госдуме предрекли рост доли цифровой экономики в ВВП России
В Госдуме предрекли рост доли цифровой экономики в ВВП России - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предрекли рост доли цифровой экономики в ВВП России
Доля цифровой экономики будет увеличиваться в ВВП России в связи с ее интенсивным развитием, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T16:44+0300
2024-03-13T16:44+0300
2024-03-13T16:44+0300
экономика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доля цифровой экономики будет увеличиваться в ВВП России в связи с ее интенсивным развитием, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее в среду президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики. "Сама цифровая экономика будет развиваться более интенсивными темпами и занимать все большую и большую долю в валовом внутреннем продукте", - сказал Аксаков. Глава комитета Госдумы отметил, что уже наблюдается рост приборостроения, электротехники, "цифровых направлений", машиностроения, станкостроения. "Эти направления развития экономики уже развиваются более ускоренными темпами, чем сырьевые отрасли. И, конечно, все эти направления должны быть связаны с "цифрой", то есть в том числе включать в себя и цифровое сопровождение", - подчеркнул Аксаков.
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госдума, ввп, россия, анатолий аксаков, цифровая экономика
Экономика, Госдума, ВВП, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Цифровая экономика
В Госдуме предрекли рост доли цифровой экономики в ВВП России
Депутат Аксаков: доля цифровой экономики в российском ВВП будет расти
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доля цифровой экономики будет увеличиваться в ВВП России в связи с ее интенсивным развитием, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее в среду президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики.
"Сама цифровая экономика будет развиваться более интенсивными темпами и занимать все большую и большую долю в валовом внутреннем продукте", - сказал Аксаков.
Владимир Путин: российскую экономику разгоняет "оборонка", но нужен баланс
Глава комитета Госдумы отметил, что уже наблюдается рост приборостроения, электротехники, "цифровых направлений", машиностроения, станкостроения.
"Эти направления развития экономики уже развиваются более ускоренными темпами, чем сырьевые отрасли. И, конечно, все эти направления должны быть связаны с "цифрой", то есть в том числе включать в себя и цифровое сопровождение", - подчеркнул Аксаков.