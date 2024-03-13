https://1prime.ru/20240313/turizm-846249315.html

В России зафиксировали рост спроса на отдых в Крыму на 488 процентов

В России зафиксировали рост спроса на отдых в Крыму на 488 процентов - 13.03.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали рост спроса на отдых в Крыму на 488 процентов

В список предпочтительных для россиян мест для летнего отдыха в этом году вошли не только традиционные черноморские курорты, но и Мурманск, Северная Осетия и... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T12:05+0300

2024-03-13T12:05+0300

2024-03-13T12:23+0300

россия

крым

туризм

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В список предпочтительных для россиян мест для летнего отдыха в этом году вошли не только традиционные черноморские курорты, но и Мурманск, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, говорят данные сервиса "Яндекс Путешествия". Так, как рассказали аналитики сервиса, самыми популярными южными регионами России остаются Крым, спрос на отели в котором в текущем году вырос на 488%, и Краснодарский край, популярность которого возросла на 308%. Традиционно лидирующие места для туристов занимают Москва и Санкт-Петербург.Кроме того, в лидеры по бронированию попали Мурманская область с ростом спроса на 389%, Северная Осетия (+381%), Карачаево-Черкессия (+351%), Карелия (+303%) и Камчатка (+287%). Проявился интерес у россиян к отдыху во Владимирской области (+296%), Ростовской (+287%), Нижегородской (+286%) и Калининградской (+283%) областях.Согласно полученным данным, Екатеринбург и Свердловск стали также заметно более привлекательными местами для туристов, рост популярности которых составил порядка 248%.

https://1prime.ru/20240228/845251349.html

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россия, крым, туризм