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В России зафиксировали рост спроса на отдых в Крыму на 488 процентов - 13.03.2024, ПРАЙМ
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В России зафиксировали рост спроса на отдых в Крыму на 488 процентов
В России зафиксировали рост спроса на отдых в Крыму на 488 процентов - 13.03.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали рост спроса на отдых в Крыму на 488 процентов
В список предпочтительных для россиян мест для летнего отдыха в этом году вошли не только традиционные черноморские курорты, но и Мурманск, Северная Осетия и... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T12:05+0300
2024-03-13T12:23+0300
россия
крым
туризм
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В список предпочтительных для россиян мест для летнего отдыха в этом году вошли не только традиционные черноморские курорты, но и Мурманск, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, говорят данные сервиса "Яндекс Путешествия". Так, как рассказали аналитики сервиса, самыми популярными южными регионами России остаются Крым, спрос на отели в котором в текущем году вырос на 488%, и Краснодарский край, популярность которого возросла на 308%. Традиционно лидирующие места для туристов занимают Москва и Санкт-Петербург.Кроме того, в лидеры по бронированию попали Мурманская область с ростом спроса на 389%, Северная Осетия (+381%), Карачаево-Черкессия (+351%), Карелия (+303%) и Камчатка (+287%). Проявился интерес у россиян к отдыху во Владимирской области (+296%), Ростовской (+287%), Нижегородской (+286%) и Калининградской (+283%) областях.Согласно полученным данным, Екатеринбург и Свердловск стали также заметно более привлекательными местами для туристов, рост популярности которых составил порядка 248%.
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россия, крым, туризм
РОССИЯ, КРЫМ, Туризм
12:05 13.03.2024 (обновлено: 12:23 13.03.2024)
 
В России зафиксировали рост спроса на отдых в Крыму на 488 процентов

"Яндекс Путешествия": спрос на бронирование отелей в Крыму на лето вырос на 488%

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСанаторно-курортный комплекс в Ялте
Санаторно-курортный комплекс в Ялте - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В список предпочтительных для россиян мест для летнего отдыха в этом году вошли не только традиционные черноморские курорты, но и Мурманск, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, говорят данные сервиса "Яндекс Путешествия".
Так, как рассказали аналитики сервиса, самыми популярными южными регионами России остаются Крым, спрос на отели в котором в текущем году вырос на 488%, и Краснодарский край, популярность которого возросла на 308%.
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Традиционно лидирующие места для туристов занимают Москва и Санкт-Петербург.
Кроме того, в лидеры по бронированию попали Мурманская область с ростом спроса на 389%, Северная Осетия (+381%), Карачаево-Черкессия (+351%), Карелия (+303%) и Камчатка (+287%). Проявился интерес у россиян к отдыху во Владимирской области (+296%), Ростовской (+287%), Нижегородской (+286%) и Калининградской (+283%) областях.
Согласно полученным данным, Екатеринбург и Свердловск стали также заметно более привлекательными местами для туристов, рост популярности которых составил порядка 248%.
 
РОССИЯКРЫМТуризм
 
 
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