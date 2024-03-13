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Туск обещает снизить до минимума беспошлинный ввоз продовольствия с Украины - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Туск обещает снизить до минимума беспошлинный ввоз продовольствия с Украины
Туск обещает снизить до минимума беспошлинный ввоз продовольствия с Украины - 13.03.2024, ПРАЙМ
Туск обещает снизить до минимума беспошлинный ввоз продовольствия с Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал сократить до минимума беспошлинный ввоз продовольствия с Украины. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:18+0300
2024-03-13T05:18+0300
польша
украина
продовольствие
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ВАРШАВА, 13 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал сократить до минимума беспошлинный ввоз продовольствия с Украины. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. "Протестует много групп. Не так, что протестует какой-то комитет, который выдвинул требования, мы подпишем какое-то соглашение и все будет окей. У меня нет иллюзий. Не все будут удовлетворены", - сказал Туск в эфире Польского телевидения. "Я и так приведу к тому, чтобы ситуация в польском сельском хозяйстве радикально улучшилась и чтобы угроза со стороны беспошлинного импорта продовольствия и из России, и из Белоруссии, но прежде всего с Украины сократилась до минимума", - пообещал он. При этом премьер не ожидает, что протесты фермеров прекратятся в ближайшее время. "Удовлетворит ли это фермеров, найдем ли мы формы помощи, прекратятся ли протесты – наверное, еще нет. Но это тоже урок демократии. Люди протестуют, так как не всем довольны. Мы это переживем", - сказал он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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польша, украина, продовольствие
ПОЛЬША, УКРАИНА, продовольствие
05:18 13.03.2024
 
Туск обещает снизить до минимума беспошлинный ввоз продовольствия с Украины

Премьер Польши пообещал сократить до минимума беспошлинный ввоз украинского продовольствия

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 13 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал сократить до минимума беспошлинный ввоз продовольствия с Украины.
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
"Протестует много групп. Не так, что протестует какой-то комитет, который выдвинул требования, мы подпишем какое-то соглашение и все будет окей. У меня нет иллюзий. Не все будут удовлетворены", - сказал Туск в эфире Польского телевидения.
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"Я и так приведу к тому, чтобы ситуация в польском сельском хозяйстве радикально улучшилась и чтобы угроза со стороны беспошлинного импорта продовольствия и из России, и из Белоруссии, но прежде всего с Украины сократилась до минимума", - пообещал он.
При этом премьер не ожидает, что протесты фермеров прекратятся в ближайшее время. "Удовлетворит ли это фермеров, найдем ли мы формы помощи, прекратятся ли протесты – наверное, еще нет. Но это тоже урок демократии. Люди протестуют, так как не всем довольны. Мы это переживем", - сказал он.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
ПОЛЬШАУКРАИНАпродовольствие
 
 
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