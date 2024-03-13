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Постпреды ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине

Постпреды ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ

Постпреды ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине

Постоянные представители стран-членов ЕС в среду принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T20:23+0300

2024-03-13T20:23+0300

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помощь украине

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европа

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС в среду принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии. "Соглашение достигнуто. Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на 5 миллиардов евро", — говорится в сообщении председательства в сети X.

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