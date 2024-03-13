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На Украине предъявили обвинение в хищении у "Украинских железных дорог"

На Украине предъявили обвинение в хищении у "Украинских железных дорог" - 13.03.2024, ПРАЙМ

На Украине предъявили обвинение в хищении у "Украинских железных дорог"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение семи лицам, похитившим 3... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T22:09+0300

2024-03-13T22:09+0300

2024-03-13T22:09+0300

украина

железная дорога

суд

хищение

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение семи лицам, похитившим 3 миллиона долларов компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця"), сообщает в среду САП. "САП и НАБУ 13 марта 2024 сообщили о подозрении в отношении шести лиц — членов двух организованных групп, которые при закупке кабельно-проводниковой продукции завладели средствами "Укрзализниця" на сумму свыше 117 миллионов гривен (3 миллиона долларов). Еще одному участнику преступной группы — адвокату о подозрении сообщил прокурор по поручению руководителя САП", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что фигуранты подозреваются в нарушениях, предусмотренных статьями "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "покушение на преступление". Расследование продолжается.

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украина, железная дорога, суд, хищение