https://1prime.ru/20240313/ukraina-846277881.html
На Украине предъявили обвинение в хищении у "Украинских железных дорог"
На Украине предъявили обвинение в хищении у "Украинских железных дорог" - 13.03.2024, ПРАЙМ
На Украине предъявили обвинение в хищении у "Украинских железных дорог"
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение семи лицам, похитившим 3... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T22:09+0300
2024-03-13T22:09+0300
2024-03-13T22:09+0300
украина
железная дорога
суд
хищение
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/20/834452094_427:0:4068:2048_1920x0_80_0_0_8ae8869e38b2017b7042ec2d462f37d0.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение семи лицам, похитившим 3 миллиона долларов компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця"), сообщает в среду САП. "САП и НАБУ 13 марта 2024 сообщили о подозрении в отношении шести лиц — членов двух организованных групп, которые при закупке кабельно-проводниковой продукции завладели средствами "Укрзализниця" на сумму свыше 117 миллионов гривен (3 миллиона долларов). Еще одному участнику преступной группы — адвокату о подозрении сообщил прокурор по поручению руководителя САП", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что фигуранты подозреваются в нарушениях, предусмотренных статьями "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "покушение на преступление". Расследование продолжается.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/20/834452094_882:0:3613:2048_1920x0_80_0_0_031c0aee404e13995d3f282cd754d666.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, железная дорога, суд, хищение
УКРАИНА, железная дорога, суд, хищение
На Украине предъявили обвинение в хищении у "Украинских железных дорог"
На Украине предъявили обвинение в хищении у "Украинских железных дорог"
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение семи лицам, похитившим 3 миллиона долларов компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця"), сообщает в среду САП.
"САП и НАБУ 13 марта 2024 сообщили о подозрении в отношении шести лиц — членов двух организованных групп, которые при закупке кабельно-проводниковой продукции завладели средствами "Укрзализниця" на сумму свыше 117 миллионов гривен (3 миллиона долларов). Еще одному участнику преступной группы — адвокату о подозрении сообщил прокурор по поручению руководителя САП", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что фигуранты подозреваются в нарушениях, предусмотренных статьями "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "покушение на преступление". Расследование продолжается.