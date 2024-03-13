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Захарова раскрыла намерение НАТО разделить Украину

Захарова раскрыла намерение НАТО разделить Украину - 13.03.2024, ПРАЙМ

Захарова раскрыла намерение НАТО разделить Украину

Высказывания президента Франции, Эммануэля Макрона, о возможности введения французских военных на Украину свидетельствуют о разделе страны со стороны НАТО... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T15:45+0300

2024-03-13T15:45+0300

2024-03-13T15:45+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Высказывания президента Франции, Эммануэля Макрона, о возможности введения французских военных на Украину свидетельствуют о разделе страны со стороны НАТО. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины", - сказала дипломат.По словам Захаровой, нежелание стран Североатлантического альянса принимать Украину также является доказательством раздела страны. Она также отметила, что все это происходит под чужим флагом и представляет собой инсценировку противодействия России.Ранее президент французский лидер заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, чтобы не допустить победу России.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон, в свою очередь, осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.

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