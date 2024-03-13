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Захарова раскрыла намерение НАТО разделить Украину - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова раскрыла намерение НАТО разделить Украину
Захарова раскрыла намерение НАТО разделить Украину - 13.03.2024, ПРАЙМ
Захарова раскрыла намерение НАТО разделить Украину
Высказывания президента Франции, Эммануэля Макрона, о возможности введения французских военных на Украину свидетельствуют о разделе страны со стороны НАТО... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:45+0300
2024-03-13T15:45+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Высказывания президента Франции, Эммануэля Макрона, о возможности введения французских военных на Украину свидетельствуют о разделе страны со стороны НАТО. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины", - сказала дипломат.По словам Захаровой, нежелание стран Североатлантического альянса принимать Украину также является доказательством раздела страны. Она также отметила, что все это происходит под чужим флагом и представляет собой инсценировку противодействия России.Ранее президент французский лидер заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, чтобы не допустить победу России.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон, в свою очередь, осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
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россия, украина, нато, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Новости
15:45 13.03.2024
 
Захарова раскрыла намерение НАТО разделить Украину

Захарова: слова Макрона об отправке войск на Украину говорят о старте раздела страны

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Высказывания президента Франции, Эммануэля Макрона, о возможности введения французских военных на Украину свидетельствуют о разделе страны со стороны НАТО. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины", - сказала дипломат.
По словам Захаровой, нежелание стран Североатлантического альянса принимать Украину также является доказательством раздела страны. Она также отметила, что все это происходит под чужим флагом и представляет собой инсценировку противодействия России.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе
11 марта, 23:28
Ранее президент французский лидер заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, чтобы не допустить победу России.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон, в свою очередь, осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
 
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