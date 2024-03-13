https://1prime.ru/20240313/ukraine-846261948.html

Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ

Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ

Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ

Поворотный момент в конфликте на Украине может произойти уже летом в связи с истощением Вооруженнх сил Украины, передает издание Advanced. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T16:29+0300

2024-03-13T16:29+0300

2024-03-13T16:32+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Поворотный момент в конфликте на Украине может произойти уже летом в связи с истощением Вооруженнх сил Украины, передает издание Advanced."Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом", — сказано в публикации.Автор публикации отметил, что российская армия успешно построила сеть оборонительных укреплений, тогда как ВСУ этого не сделали. Кроме того, российские войска быстро адаптировались к тактике противника.Ко всему прочему, западные союзники придерживаются неверной тактики, недооценивая способности российской армии, заключили в издании.Ранее издание Foreign Affairs сообщило, что ситуация на Украине продолжит ухудшаться, а критическая точка будет достигнута летом. После взятия под контроль Авдеевки российские войска двигаются вперед и на других участках фронта, и без западной помощи финал всей этой истории очевиден и предсказуем.В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о значительных потерях Украины и о проведении спешной мобилизации в Киеве. В то же время, российские войска продолжают наступать и расширять свою зону контроля.

https://1prime.ru/20240313/846258921.html

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украина, россия, всу, новости