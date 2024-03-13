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Украину ждет коллапс не только на фронте, пишут СМИ
Украину ждет коллапс не только на фронте, пишут СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
Украину ждет коллапс не только на фронте, пишут СМИ
Украина нуждается не только в боеприпасах и танках, но еще и деньгах для функционирования экономики, пишет чешское издание iDNES. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:06+0300
2024-03-13T17:06+0300
2024-03-13T17:06+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Украина нуждается не только в боеприпасах и танках, но еще и деньгах для функционирования экономики, пишет чешское издание iDNES.По данным издания, без развития бизнеса страна столкнется с коллапсом, однако западные союзники не намерены оказывать поддержку, так как еще до начала широкомасштабного конфликта украинский бизнес имел плохую репутацию, в том числе из-за высокого уровня коррупции и низкой возвратности.Автор публикации отметил, что экономические проблемы Украины отражаются в разрушенной инфраструктуре, например, отсутствии завода по производству оконных стекол, из-за чего их приходится импортировать из Белоруссии. Инвестиции в страну также затруднены, так как крупнейшие банки неохотно предоставляют кредиты в условиях вооруженного конфликта.Европейский союз одобрил пакет помощи в размере 54 миллиардов долларов, но эксперты сомневаются, хватит ли этих денег для решения экономических проблем Украины.Россия также оказала сильное влияние на экономику страны, разрушая инфраструктуру и нацеливаясь на объекты, требующие дорогостоящего ремонта, отметили авторы публикации.По мнению экспертов, украинская экономика требует зарубежных инвестиций, получить который на данный момент невозможно. Кроме того, высокие проценты вряд ли можно покрыть одноразовым фондом. Так, экономические санкции, направленные против Российской Федерации, не будут работать, если дела Украины будут идти так же плохо, заключили в издании.Полный текст читайте на ИноСМИ.
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россия, украина, новости
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Украину ждет коллапс не только на фронте, пишут СМИ
iDNES: неработающая экономика грозит похоронить Украину
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
Украина нуждается не только в боеприпасах и танках, но еще и деньгах для функционирования экономики, пишет
чешское издание iDNES.
По данным издания, без развития бизнеса страна столкнется с коллапсом, однако западные союзники не намерены оказывать поддержку, так как еще до начала широкомасштабного конфликта украинский бизнес имел плохую репутацию, в том числе из-за высокого уровня коррупции и низкой возвратности.
Автор публикации отметил, что экономические проблемы Украины отражаются в разрушенной инфраструктуре, например, отсутствии завода по производству оконных стекол, из-за чего их приходится импортировать из Белоруссии. Инвестиции в страну также затруднены, так как крупнейшие банки неохотно предоставляют кредиты в условиях вооруженного конфликта.
Европейский союз одобрил пакет помощи в размере 54 миллиардов долларов, но эксперты сомневаются, хватит ли этих денег для решения экономических проблем Украины.
"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома
Россия также оказала сильное влияние на экономику страны, разрушая инфраструктуру и нацеливаясь на объекты, требующие дорогостоящего ремонта, отметили авторы публикации.
По мнению экспертов, украинская экономика требует зарубежных инвестиций, получить который на данный момент невозможно. Кроме того, высокие проценты вряд ли можно покрыть одноразовым фондом. Так, экономические санкции, направленные против Российской Федерации, не будут работать, если дела Украины будут идти так же плохо, заключили в издании.
Полный текст читайте
на ИноСМИ.