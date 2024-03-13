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Оценен спрос на закупку вагонов в России в 2024 году
Оценен спрос на закупку вагонов в России в 2024 году - 13.03.2024, ПРАЙМ
Оценен спрос на закупку вагонов в России в 2024 году
Внутренний спрос на закупку вагонов в 2024 году оценивается в районе 58-62 тысяч единиц в случае неужесточения кредитно-денежной политики, сообщил РИА Новости... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T07:23+0300
2024-03-13T07:23+0300
2024-03-13T07:23+0300
экономика
железная дорога
вагоны
лизинг
гтлк
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Внутренний спрос на закупку вагонов в 2024 году оценивается в районе 58-62 тысяч единиц в случае неужесточения кредитно-денежной политики, сообщил РИА Новости представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). "Внутренний спрос (на закупку вагонов в 2024 году - ред.) оценивается в районе 58-62 тысяч при условии неужесточения кредитно-денежной политики", – рассказали в компании. "Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
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железная дорога, вагоны, лизинг, гтлк
Экономика, железная дорога, вагоны, лизинг, ГТЛК
Оценен спрос на закупку вагонов в России в 2024 году
ГТЛК оценивает спрос на закупку вагонов в России в 2024 году в районе 58-62 тысяч
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Внутренний спрос на закупку вагонов в 2024 году оценивается в районе 58-62 тысяч единиц в случае неужесточения кредитно-денежной политики, сообщил РИА Новости представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
"Внутренний спрос (на закупку вагонов в 2024 году - ред.) оценивается в районе 58-62 тысяч при условии неужесточения кредитно-денежной политики", – рассказали в компании.
"Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
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