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Оценен спрос на закупку вагонов в России в 2024 году

Оценен спрос на закупку вагонов в России в 2024 году - 13.03.2024, ПРАЙМ

Оценен спрос на закупку вагонов в России в 2024 году

Внутренний спрос на закупку вагонов в 2024 году оценивается в районе 58-62 тысяч единиц в случае неужесточения кредитно-денежной политики, сообщил РИА Новости... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T07:23+0300

2024-03-13T07:23+0300

2024-03-13T07:23+0300

экономика

железная дорога

вагоны

лизинг

гтлк

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Внутренний спрос на закупку вагонов в 2024 году оценивается в районе 58-62 тысяч единиц в случае неужесточения кредитно-денежной политики, сообщил РИА Новости представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). "Внутренний спрос (на закупку вагонов в 2024 году - ред.) оценивается в районе 58-62 тысяч при условии неужесточения кредитно-денежной политики", – рассказали в компании. "Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.

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железная дорога, вагоны, лизинг, гтлк