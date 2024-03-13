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"Бал вампиров" заканчивается. Путин высказался об элитах Запада

"Бал вампиров" заканчивается. Путин высказался об элитах Запада - 13.03.2024, ПРАЙМ

"Бал вампиров" заканчивается. Путин высказался об элитах Запада

Элиты Запада, привыкшие "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, однако они должны понять, | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T08:10+0300

2024-03-13T08:10+0300

2024-03-13T08:11+0300

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Элиты Запада, привыкшие "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, однако они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Глава государства напомнил, что "так называемый золотой миллиард" на протяжении веков практически "паразитировал на других народах", эксплуатируя страны и народы на различных континентах - в Африке, Азии и Латинской Америке. "В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается", - отметил Путин.

https://1prime.ru/20240313/sanktsii-846237001.html

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владимир путин