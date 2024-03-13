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Решетников заявил о лидерстве России по внедрению технологий ИИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Решетников заявил о лидерстве России по внедрению технологий ИИ
Решетников заявил о лидерстве России по внедрению технологий ИИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
Решетников заявил о лидерстве России по внедрению технологий ИИ
Россия вошла в число мировых лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) – так, по числу генеративных моделей страна занимает четвертое место | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T14:48+0300
2024-03-13T14:48+0300
ии
развитие ии
максим решетников
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Россия вошла в число мировых лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) – так, по числу генеративных моделей страна занимает четвертое место в мире, следует из презентации главы Минэкономразвития Максима Решетникова, с которой он выступил в рамках пленарной сессии по ИИ на выставке "Россия". Кроме того, по словам министра, Россия вошла в топ-10 стран по объему совокупных вычислительных мощностей, а общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики составил почти треть. "Происходит усложнение систем, развивается технология генеративного искусственного интеллекта, который способен сам создавать продукт. Россия занимает четвертое место в мире по числу генеративных моделей", — говорится в презентации. "Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%", — сказал Решетников. По его словам, ИИ влияет на производительность труда за счет оптимизации процессов, снижения издержек и повышения качества продукции. "Главное сейчас — сохранить тренд на внедрение, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. В силу масштабности — это задача всего правительства", — подчеркнул он. Глава Минэкономразвития отметил, что системные меры по снятию нормативных ограничений, использованию экспериментальных правовых режимов и наращиванию кадрового резерва помогут поддерживать работу бизнеса с ИИ. По его словам, необходимо создавать стимулы для тех, кто еще не внедрил нейросети, развивать под них рынок решений. Также нужно совершенствовать фундаментальную науку: улучшать методы расчетов для нейросетей, искать новые способы формирования моделей, оптимизировать вычисления. "Будем формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры, привлекать к этому бизнес, наращивать вычислительные мощности, чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать", — пообещал министр.
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ии, развитие ии, максим решетников
ИИ, развитие ИИ, Максим Решетников
14:48 13.03.2024
 
Решетников заявил о лидерстве России по внедрению технологий ИИ

Решетников: Россия вошла в число мировых лидеров по внедрению технологий ИИ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Россия вошла в число мировых лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) – так, по числу генеративных моделей страна занимает четвертое место в мире, следует из презентации главы Минэкономразвития Максима Решетникова, с которой он выступил в рамках пленарной сессии по ИИ на выставке "Россия".
Кроме того, по словам министра, Россия вошла в топ-10 стран по объему совокупных вычислительных мощностей, а общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики составил почти треть.
"Происходит усложнение систем, развивается технология генеративного искусственного интеллекта, который способен сам создавать продукт. Россия занимает четвертое место в мире по числу генеративных моделей", — говорится в презентации.
"Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%", — сказал Решетников.
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По его словам, ИИ влияет на производительность труда за счет оптимизации процессов, снижения издержек и повышения качества продукции.
"Главное сейчас — сохранить тренд на внедрение, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. В силу масштабности — это задача всего правительства", — подчеркнул он.
Глава Минэкономразвития отметил, что системные меры по снятию нормативных ограничений, использованию экспериментальных правовых режимов и наращиванию кадрового резерва помогут поддерживать работу бизнеса с ИИ.
По его словам, необходимо создавать стимулы для тех, кто еще не внедрил нейросети, развивать под них рынок решений. Также нужно совершенствовать фундаментальную науку: улучшать методы расчетов для нейросетей, искать новые способы формирования моделей, оптимизировать вычисления.
"Будем формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры, привлекать к этому бизнес, наращивать вычислительные мощности, чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать", — пообещал министр.
 
ИИразвитие ИИМаксим Решетников
 
 
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