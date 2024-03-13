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Путин ответил на вопрос о готовности России к ядерной войне

Путин ответил на вопрос о готовности России к ядерной войне - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин ответил на вопрос о готовности России к ядерной войне

С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин, при этом глава государства добавил, что он не считает, что... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:57+0300

2024-03-13T05:57+0300

2024-03-13T06:02+0300

владимир путин

россия

сша

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин, при этом глава государства добавил, что он не считает, что "все несется так в лоб". "С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - сказал глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли РФ готова к ядерной войне. Путин напомнил, что в Соединенных Штатах заявили, что не намереваются направлять свои войска на Украину. Как считает российский президент, в Вашингтоне понимают, что Москва расценила бы подобный шаг, как и ввод войск США на российскую территорию, в качестве интервенции. "Я же сказал, что (президент США Джо) Байден - человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", - подчеркнул Путин.Говоря о российском ядерном вооружении, Путин отметил, что ядерная триада страны является более современной, нежели триады других государств."Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил президент.

https://1prime.ru/20240313/putin-846235639.html

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владимир путин, россия, сша