https://1prime.ru/20240313/voyna-846235747.html
Путин ответил на вопрос о готовности России к ядерной войне
Путин ответил на вопрос о готовности России к ядерной войне - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин ответил на вопрос о готовности России к ядерной войне
С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин, при этом глава государства добавил, что он не считает, что... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:57+0300
2024-03-13T05:57+0300
2024-03-13T06:02+0300
владимир путин
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846229991_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_6969201cedb4abb7ca0c334e7130505e.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин, при этом глава государства добавил, что он не считает, что "все несется так в лоб". "С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - сказал глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли РФ готова к ядерной войне. Путин напомнил, что в Соединенных Штатах заявили, что не намереваются направлять свои войска на Украину. Как считает российский президент, в Вашингтоне понимают, что Москва расценила бы подобный шаг, как и ввод войск США на российскую территорию, в качестве интервенции. "Я же сказал, что (президент США Джо) Байден - человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", - подчеркнул Путин.Говоря о российском ядерном вооружении, Путин отметил, что ядерная триада страны является более современной, нежели триады других государств."Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил президент.
https://1prime.ru/20240313/putin-846235639.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846229991_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_400d515319216e7c65c12a57f48304cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сша
Владимир Путин, РОССИЯ, США
Путин ответил на вопрос о готовности России к ядерной войне
Путин: Россия готова к ядерной войне, но не думаю, что все несется так в лоб
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, заявил президент Владимир Путин, при этом глава государства добавил, что он не считает, что "все несется так в лоб".
"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - сказал глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли РФ готова к ядерной войне.
Путин напомнил, что в Соединенных Штатах заявили, что не намереваются направлять свои войска на Украину. Как считает российский президент, в Вашингтоне понимают, что Москва расценила бы подобный шаг, как и ввод войск США на российскую территорию, в качестве интервенции.
Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине
"Я же сказал, что (президент США Джо) Байден - человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", - подчеркнул Путин.
Говоря о российском ядерном вооружении, Путин отметил, что ядерная триада страны является более современной, нежели триады других государств.
"Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил президент.