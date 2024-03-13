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США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие
США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие - 13.03.2024, ПРАЙМ
США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие
США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T22:43+0300
2024-03-13T22:43+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил... или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", — сказала во время брифинга для журналистов Жан-Пьер, комментируя высказывания российского лидера.Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.
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сша, россия, вооружение, ядерное оружие, украина
Вооружения, США, РОССИЯ, вооружение, ядерное оружие, УКРАИНА
США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие
США не видят признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие на Украине
ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил... или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", — сказала во время брифинга для журналистов Жан-Пьер, комментируя высказывания российского лидера.
Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.