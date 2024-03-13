https://1prime.ru/20240313/yadernoe-oruzhie-846278015.html

США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие

США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие - 13.03.2024, ПРАЙМ

США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие

США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T22:43+0300

2024-03-13T22:43+0300

2024-03-13T22:50+0300

вооружения

сша

россия

вооружение

ядерное оружие

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_0:156:2400:1506_1920x0_80_0_0_76d1646e86d3ab134154e330a1b825dc.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил... или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", — сказала во время брифинга для журналистов Жан-Пьер, комментируя высказывания российского лидера.Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.

https://1prime.ru/20240313/nuclear-846243235.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, вооружение, ядерное оружие, украина