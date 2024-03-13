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США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие - 13.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240313/yadernoe-oruzhie-846278015.html
США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие
США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие - 13.03.2024, ПРАЙМ
США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие
США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T22:43+0300
2024-03-13T22:50+0300
вооружения
сша
россия
вооружение
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил... или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", — сказала во время брифинга для журналистов Жан-Пьер, комментируя высказывания российского лидера.Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.
https://1prime.ru/20240313/nuclear-846243235.html
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сша, россия, вооружение, ядерное оружие, украина
Вооружения, США, РОССИЯ, вооружение, ядерное оружие, УКРАИНА
22:43 13.03.2024 (обновлено: 22:50 13.03.2024)
 
США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие

США не видят признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие на Украине

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 13 мар ПРАЙМ. США не видят никаких указаний на то, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил... или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", — сказала во время брифинга для журналистов Жан-Пьер, комментируя высказывания российского лидера.
Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
10:06
Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.
 
ВооруженияСШАРОССИЯвооружениеядерное оружиеУКРАИНА
 
 
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