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США не приняли решения об увеличении ядерного арсенала - 13.03.2024, ПРАЙМ
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США не приняли решения об увеличении ядерного арсенала
США не приняли решения об увеличении ядерного арсенала - 13.03.2024, ПРАЙМ
США не приняли решения об увеличении ядерного арсенала
США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA)... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T18:40+0300
2024-03-13T18:40+0300
сша
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз. "На данный момент администрация на приняла решения о том, нужно ли больше. Мы изучаем это очень и очень пристально", - сообщил он во время выступления в институте Брукингса, отвечая на вопрос о намерении США увеличить ядерный арсенал. Роуз добавил, что в его агентстве готовы к возможным изменениям в этом подходе. Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны. В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
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сша, ядерное оружие
США, ядерное оружие
18:40 13.03.2024
 
США не приняли решения об увеличении ядерного арсенала

Американская администрация не приняла решения об увеличении ядерного потенциала

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз.
"На данный момент администрация на приняла решения о том, нужно ли больше. Мы изучаем это очень и очень пристально", - сообщил он во время выступления в институте Брукингса, отвечая на вопрос о намерении США увеличить ядерный арсенал.
Роуз добавил, что в его агентстве готовы к возможным изменениям в этом подходе.
Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны.
В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
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18:00
 
СШАядерное оружие
 
 
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