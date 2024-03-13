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Путин высказался о возможности экономики России обогнать Японию - 13.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин высказался о возможности экономики России обогнать Японию
Путин высказался о возможности экономики России обогнать Японию - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о возможности экономики России обогнать Японию
России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T07:44+0300
2024-03-13T07:45+0300
экономика
россия
япония
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие годы, то над ее эффективностью и инновационностью еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. О том, что Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин. "Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция. Первое. И второе - чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать", - сказал президент. От этого, по его словам, зависит будущее самой экономики РФ, будущее трудовых ресурсов, эффективность и производительность труда. "Одна из главных задач сегодня - это повышение производительности труда, потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективно развить - повышать производительность труда", - пояснил Путин. Это, в свою очередь, значит, что нужно повышать инновационный потенциал экономики. "У нас сегодня 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. Нужно, чтобы было как минимум тысяча роботов на 10 тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит", - добавил он. Встает и другая проблема - подготовка кадров. "Для этого у нас целое направление обозначено, в том числе, инженерной подготовки… Это будущее нашей страны, вот по этим направлениям будем двигаться и развиваться", - заключил глава государства.
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россия, япония, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Владимир Путин
07:44 13.03.2024 (обновлено: 07:45 13.03.2024)
 
Путин высказался о возможности экономики России обогнать Японию

Путин: российской экономике нужно много сделать, чтобы обогнать Японию

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие годы, то над ее эффективностью и инновационностью еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. О том, что Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин.
"Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция. Первое. И второе - чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать", - сказал президент.
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы
07:41
От этого, по его словам, зависит будущее самой экономики РФ, будущее трудовых ресурсов, эффективность и производительность труда. "Одна из главных задач сегодня - это повышение производительности труда, потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективно развить - повышать производительность труда", - пояснил Путин.
Это, в свою очередь, значит, что нужно повышать инновационный потенциал экономики. "У нас сегодня 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. Нужно, чтобы было как минимум тысяча роботов на 10 тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит", - добавил он.
Встает и другая проблема - подготовка кадров. "Для этого у нас целое направление обозначено, в том числе, инженерной подготовки… Это будущее нашей страны, вот по этим направлениям будем двигаться и развиваться", - заключил глава государства.
 
ЭкономикаРОССИЯЯПОНИЯВладимир Путин
 
 
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