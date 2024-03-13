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Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными - 13.03.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
Министерство иностранных дел России рассматривает заявления армянских властей касательно ОДКБ как оскорбительную и ультимативную риторику, Москва не ставит... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:04+0300
2024-03-13T17:04+0300
политика
мария захарова
армения
россия
никол пашинян
одкб
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России рассматривает заявления армянских властей касательно ОДКБ как оскорбительную и ультимативную риторику, Москва не ставит право государств выбирать союзников под сомнение. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Премьер-министр Армении Никола Пашинян накануне сообщал о выходе страны из организации при отсутствии ответов на вопросы Еревана о суверенной территории.Захарова напомнила, что россйиская сторона никогда не ставила под сомнение суверенное право государств определять собственный внешнеполитический курс, в том числе участие в мждународных и региональных структурах, таких как ОДКБ."Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная, ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации и насаждается армянскому обществу", - подчеркнула она.По словам пресс-секретаря МИД, в Москве выразили недоумение желанием руководства Армении обсудить эффективность ОДКБ вне организации, учитывая существование соответствующих механизмов взаимодействия. Однако, указала дипломат, Ереван предпочел "буквально устраниться.Захарова добавила, что сохранение текущего курса руководства Армении может нанести непоправимый ущерб существующим союзническим отношениям Москвы и Еревана, а также создаст риски для армянского суверенитета.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте.
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мария захарова, армения, россия, никол пашинян, одкб
Политика, Мария Захарова, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, Никол Пашинян, ОДКБ
17:04 13.03.2024
 
Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными

Захарова: риторика армянских властей в адрес ОДКБ настораживает

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России рассматривает заявления армянских властей касательно ОДКБ как оскорбительную и ультимативную риторику, Москва не ставит право государств выбирать союзников под сомнение. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Премьер-министр Армении Никола Пашинян накануне сообщал о выходе страны из организации при отсутствии ответов на вопросы Еревана о суверенной территории.
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Захарова напомнила, что россйиская сторона никогда не ставила под сомнение суверенное право государств определять собственный внешнеполитический курс, в том числе участие в мждународных и региональных структурах, таких как ОДКБ.
"Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная, ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации и насаждается армянскому обществу", - подчеркнула она.
По словам пресс-секретаря МИД, в Москве выразили недоумение желанием руководства Армении обсудить эффективность ОДКБ вне организации, учитывая существование соответствующих механизмов взаимодействия. Однако, указала дипломат, Ереван предпочел "буквально устраниться.
Захарова добавила, что сохранение текущего курса руководства Армении может нанести непоправимый ущерб существующим союзническим отношениям Москвы и Еревана, а также создаст риски для армянского суверенитета.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте.
 
ПолитикаМария ЗахароваАРМЕНИЯРОССИЯНикол ПашинянОДКБ
 
 
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