Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, что предпочитают коллекционировать россияне - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240314/846282679.html
Раскрыто, что предпочитают коллекционировать россияне
Раскрыто, что предпочитают коллекционировать россияне - 14.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что предпочитают коллекционировать россияне
Почти половина россиян занимаются коллекционированием, причем 42% увлеченных этим хобби собирают сувениры из путешествий - они везут из отпусков магниты на... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T07:38+0300
2024-03-14T07:39+0300
коллекция
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/01/835570191_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_1d07462ce325d70e0ad7c2d5b127ba0c.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Почти половина россиян занимаются коллекционированием, причем 42% увлеченных этим хобби собирают сувениры из путешествий - они везут из отпусков магниты на холодильник, посуду и другие предметы, говорится в исследовании "Авито", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти половина (48%) опрошенных россиян занимается коллекционированием... В основном... коллекционируют сувениры из поездок - так ответили 42% (тех, кто увлекается этим хобби - ред.). Россияне везут из отпусков и командировок магниты на холодильник, посуду и другие приятные находки из сувенирных магазинов. В основном такие предметы собирают женщины (53%) и люди старше 65 лет (54%)", - сказано в исследовании. Каждый третий коллекционирует исторические артефакты: медали, монеты и фигурки. А каждый шестой - игрушки из киндер-сюрпризов. Еще 18% россиян коллекционируют книги, открытки и комиксы. 12% россиян-коллекционеров собирают модели машин, кораблей или самолетов, а 11% - игрушки от продуктовых сетей, например скрепышей. Среди других предметов - видеоигры, винил, алкоголь, автографы знаменитостей, парфюмы, зажигалки, ножи, часы, фарфор, монеты и банкноты из разных стран. Активнее всего этим хобби занимается молодежь в возрасте 18-24 лет (58% от общего количества респондентов этого возраста) и 25-34 лет (51%). "В основном респонденты привозят новые предметы в коллекцию из поездок (43%). 36% заказывают их на различных интернет-площадках - ищут на специализированных сайтах, классифайдах и маркетплейсах. 32% пополняют свои коллекции на барахолках, в комиссионных и антикварных магазинах, а 26% обмениваются с другими коллекционерами", - сказано в исследовании. Четверть респондентов оценивают коллекцию в пределах 10 тысяч рублей. Почти каждый пятый считает, что она стоит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Выше этой суммы, но в пределах 50 тысяч рублей стоимость своей коллекции оценивают 11%. И столько же считают, что она стоит до 100 000 рублей. Около 14% полагают, что их коллекция может стоить дороже 100 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20210412/833436814.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/01/835570191_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_9c79498229783ca232930bf121398907.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
коллекция
коллекция
07:38 14.03.2024 (обновлено: 07:39 14.03.2024)
 
Раскрыто, что предпочитают коллекционировать россияне

"Авито": половина россиян занимаются коллекционированием, в основном сувениров из поездок

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНовогодний базар в ЦУМе
Новогодний базар в ЦУМе - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Почти половина россиян занимаются коллекционированием, причем 42% увлеченных этим хобби собирают сувениры из путешествий - они везут из отпусков магниты на холодильник, посуду и другие предметы, говорится в исследовании "Авито", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина (48%) опрошенных россиян занимается коллекционированием... В основном... коллекционируют сувениры из поездок - так ответили 42% (тех, кто увлекается этим хобби - ред.). Россияне везут из отпусков и командировок магниты на холодильник, посуду и другие приятные находки из сувенирных магазинов. В основном такие предметы собирают женщины (53%) и люди старше 65 лет (54%)", - сказано в исследовании.
Каждый третий коллекционирует исторические артефакты: медали, монеты и фигурки. А каждый шестой - игрушки из киндер-сюрпризов. Еще 18% россиян коллекционируют книги, открытки и комиксы. 12% россиян-коллекционеров собирают модели машин, кораблей или самолетов, а 11% - игрушки от продуктовых сетей, например скрепышей. Среди других предметов - видеоигры, винил, алкоголь, автографы знаменитостей, парфюмы, зажигалки, ножи, часы, фарфор, монеты и банкноты из разных стран.
Запуск моделей ракет ко Дню космонавтики - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2021
Россияне перед Днем космонавтики скупают тематические игрушки и сувениры
12 апреля 2021, 05:16
Активнее всего этим хобби занимается молодежь в возрасте 18-24 лет (58% от общего количества респондентов этого возраста) и 25-34 лет (51%).
"В основном респонденты привозят новые предметы в коллекцию из поездок (43%). 36% заказывают их на различных интернет-площадках - ищут на специализированных сайтах, классифайдах и маркетплейсах. 32% пополняют свои коллекции на барахолках, в комиссионных и антикварных магазинах, а 26% обмениваются с другими коллекционерами", - сказано в исследовании.
Четверть респондентов оценивают коллекцию в пределах 10 тысяч рублей. Почти каждый пятый считает, что она стоит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Выше этой суммы, но в пределах 50 тысяч рублей стоимость своей коллекции оценивают 11%. И столько же считают, что она стоит до 100 000 рублей. Около 14% полагают, что их коллекция может стоить дороже 100 тысяч рублей.
 
коллекция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала