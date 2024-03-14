https://1prime.ru/20240314/846282679.html

Раскрыто, что предпочитают коллекционировать россияне

Раскрыто, что предпочитают коллекционировать россияне - 14.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, что предпочитают коллекционировать россияне

Почти половина россиян занимаются коллекционированием, причем 42% увлеченных этим хобби собирают сувениры из путешествий - они везут из отпусков магниты на... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T07:38+0300

2024-03-14T07:38+0300

2024-03-14T07:39+0300

коллекция

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Почти половина россиян занимаются коллекционированием, причем 42% увлеченных этим хобби собирают сувениры из путешествий - они везут из отпусков магниты на холодильник, посуду и другие предметы, говорится в исследовании "Авито", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти половина (48%) опрошенных россиян занимается коллекционированием... В основном... коллекционируют сувениры из поездок - так ответили 42% (тех, кто увлекается этим хобби - ред.). Россияне везут из отпусков и командировок магниты на холодильник, посуду и другие приятные находки из сувенирных магазинов. В основном такие предметы собирают женщины (53%) и люди старше 65 лет (54%)", - сказано в исследовании. Каждый третий коллекционирует исторические артефакты: медали, монеты и фигурки. А каждый шестой - игрушки из киндер-сюрпризов. Еще 18% россиян коллекционируют книги, открытки и комиксы. 12% россиян-коллекционеров собирают модели машин, кораблей или самолетов, а 11% - игрушки от продуктовых сетей, например скрепышей. Среди других предметов - видеоигры, винил, алкоголь, автографы знаменитостей, парфюмы, зажигалки, ножи, часы, фарфор, монеты и банкноты из разных стран. Активнее всего этим хобби занимается молодежь в возрасте 18-24 лет (58% от общего количества респондентов этого возраста) и 25-34 лет (51%). "В основном респонденты привозят новые предметы в коллекцию из поездок (43%). 36% заказывают их на различных интернет-площадках - ищут на специализированных сайтах, классифайдах и маркетплейсах. 32% пополняют свои коллекции на барахолках, в комиссионных и антикварных магазинах, а 26% обмениваются с другими коллекционерами", - сказано в исследовании. Четверть респондентов оценивают коллекцию в пределах 10 тысяч рублей. Почти каждый пятый считает, что она стоит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Выше этой суммы, но в пределах 50 тысяч рублей стоимость своей коллекции оценивают 11%. И столько же считают, что она стоит до 100 000 рублей. Около 14% полагают, что их коллекция может стоить дороже 100 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20210412/833436814.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

коллекция