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Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции
Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции - 14.03.2024, ПРАЙМ
Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции
Соглашение о безопасности с Киевом приведет Париж к разорению и войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:08+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Соглашение о безопасности с Киевом приведет Париж к разорению и войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Двустороннее соглашение о безопасности сроком на десять лет было подписано между Францией и Украиной в феврале. Оно, в том числе, подразумевает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в 2024 году. "Это военное соглашение толкает Францию на разорение и войну: не проголосовать против него значит предать Францию и французов!", — указал Филиппо на своей странице в соцсети Х. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже конференцию по вопросу помощи Украине. В данном мероприятии участвовали почти все страны-члены Евросоюза. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что лидеры стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Политика, ФРАНЦИЯ, поддержка Украины
Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции
Филиппо: военное соглашение с Украиной ведет Францию к разорению и войне
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Соглашение о безопасности с Киевом приведет Париж к разорению и войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Двустороннее соглашение о безопасности сроком на десять лет было подписано между Францией и Украиной в феврале. Оно, в том числе, подразумевает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
"Это военное соглашение толкает Францию на разорение и войну: не проголосовать против него значит предать Францию и французов!", — указал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже конференцию по вопросу помощи Украине. В данном мероприятии участвовали почти все страны-члены Евросоюза. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что лидеры стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".
Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.