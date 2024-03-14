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Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции

Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции - 14.03.2024, ПРАЙМ

Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции

Соглашение о безопасности с Киевом приведет Париж к разорению и войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T08:08+0300

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политика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Соглашение о безопасности с Киевом приведет Париж к разорению и войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Двустороннее соглашение о безопасности сроком на десять лет было подписано между Францией и Украиной в феврале. Оно, в том числе, подразумевает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в 2024 году. "Это военное соглашение толкает Францию на разорение и войну: не проголосовать против него значит предать Францию и французов!", — указал Филиппо на своей странице в соцсети Х. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже конференцию по вопросу помощи Украине. В данном мероприятии участвовали почти все страны-члены Евросоюза. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что лидеры стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240312/spetsoperatsiya-na-ukraine-846220333.html

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франция, поддержка украины