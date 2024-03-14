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Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции
Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции - 14.03.2024, ПРАЙМ
Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции
Соглашение о безопасности с Киевом приведет Париж к разорению и войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:08+0300
2024-03-14T08:08+0300
политика
франция
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Соглашение о безопасности с Киевом приведет Париж к разорению и войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Двустороннее соглашение о безопасности сроком на десять лет было подписано между Францией и Украиной в феврале. Оно, в том числе, подразумевает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в 2024 году. "Это военное соглашение толкает Францию на разорение и войну: не проголосовать против него значит предать Францию и французов!", — указал Филиппо на своей странице в соцсети Х. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже конференцию по вопросу помощи Украине. В данном мероприятии участвовали почти все страны-члены Евросоюза. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что лидеры стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240312/spetsoperatsiya-na-ukraine-846220333.html
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франция, поддержка украины
Политика, ФРАНЦИЯ, поддержка Украины
08:08 14.03.2024
 
Военное соглашение с Украиной ведет к разорению и войне, считают во Франции

Филиппо: военное соглашение с Украиной ведет Францию к разорению и войне

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© fotolia.com / pp76
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Соглашение о безопасности с Киевом приведет Париж к разорению и войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Двустороннее соглашение о безопасности сроком на десять лет было подписано между Францией и Украиной в феврале. Оно, в том числе, подразумевает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
"Это военное соглашение толкает Францию на разорение и войну: не проголосовать против него значит предать Францию и французов!", — указал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже конференцию по вопросу помощи Украине. В данном мероприятии участвовали почти все страны-члены Евросоюза. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что лидеры стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке
12 марта, 16:28
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
ПолитикаФРАНЦИЯподдержка Украины
 
 
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