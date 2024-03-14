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Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции
Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции - 14.03.2024, ПРАЙМ
Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции
Президент России Владимир Путин высмеял французского лидера Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Такое мнение... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:14+0300
2024-03-14T08:22+0300
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высмеял французского лидера Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. В ходе интервью Путин рассказал, на каких условиях Москва согласна на переговоры по Украине. Президент РФ заявлял, что переговорные позиции должны основываться на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств". "Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую насмехается над Макроном и Зеленским!" — считает Филиппо. Он полагает, что Макрон "любит испытывать унижение" и обязательно оценит откровенное заявление Путина. В интервью Дмитрию Киселеву Путин также напрямую высказался о французском лидере. Он заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле РФ никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, пояснил российский лидер. Кроме того, Путин прокомментировал недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Президент РФ предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский
Политика, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
08:14 14.03.2024 (обновлено: 08:22 14.03.2024)
 
Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции

Филиппо заявил, что Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высмеял французского лидера Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
В ходе интервью Путин рассказал, на каких условиях Москва согласна на переговоры по Украине. Президент РФ заявлял, что переговорные позиции должны основываться на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
"Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую насмехается над Макроном и Зеленским!" — считает Филиппо.
Он полагает, что Макрон "любит испытывать унижение" и обязательно оценит откровенное заявление Путина.
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В интервью Дмитрию Киселеву Путин также напрямую высказался о французском лидере. Он заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле РФ никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, пояснил российский лидер.
Кроме того, Путин прокомментировал недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Президент РФ предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
 
ПолитикаВладимир ПутинЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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