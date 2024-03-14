https://1prime.ru/20240314/846283547.html
Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции
Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции - 14.03.2024, ПРАЙМ
Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции
Президент России Владимир Путин высмеял французского лидера Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Такое мнение... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:14+0300
2024-03-14T08:14+0300
2024-03-14T08:22+0300
политика
владимир путин
эммануэль макрон
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846231318_0:81:2744:1625_1920x0_80_0_0_a62ae8802262c1753cab0d512a3834d2.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высмеял французского лидера Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. В ходе интервью Путин рассказал, на каких условиях Москва согласна на переговоры по Украине. Президент РФ заявлял, что переговорные позиции должны основываться на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств". "Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую насмехается над Макроном и Зеленским!" — считает Филиппо. Он полагает, что Макрон "любит испытывать унижение" и обязательно оценит откровенное заявление Путина. В интервью Дмитрию Киселеву Путин также напрямую высказался о французском лидере. Он заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле РФ никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, пояснил российский лидер. Кроме того, Путин прокомментировал недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Президент РФ предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://1prime.ru/20240313/finance-846251567.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846231318_69:0:2676:1955_1920x0_80_0_0_2de22ed0b7a4a7b85cdb88984805f20a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский
Политика, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву, заявили во Франции
Филиппо заявил, что Путин высмеял Макрона и Зеленского в интервью Киселеву
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высмеял французского лидера Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
В ходе интервью Путин рассказал, на каких условиях Москва согласна на переговоры по Украине. Президент РФ заявлял, что переговорные позиции должны основываться на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
"Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую насмехается над Макроном и Зеленским!" — считает Филиппо.
Он полагает, что Макрон "любит испытывать унижение" и обязательно оценит откровенное заявление Путина.
Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США
В интервью Дмитрию Киселеву Путин также напрямую высказался о французском лидере. Он заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле РФ никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, пояснил российский лидер.
Кроме того, Путин прокомментировал недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Президент РФ предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.