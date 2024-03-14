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В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
В Крыму определят сумму и предъявят Киеву ущерб за годы нахождения в составе Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:19+0300
2024-03-14T08:19+0300
2024-03-14T08:19+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. В Крыму определят сумму и предъявят Киеву ущерб за годы нахождения в составе Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в Крыму подали иски к Киеву за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады. "Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесен также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе – упущенную прибыль", — заявил Константинов. Он отметил, что в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может составить десятки триллионов рублей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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крым, украина, ущерб
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
Константинов: в Крыму посчитают и предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. В Крыму определят сумму и предъявят Киеву ущерб за годы нахождения в составе Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в Крыму подали иски к Киеву за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады.
"Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесен также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе – упущенную прибыль", — заявил Константинов.
Он отметил, что в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может составить десятки триллионов рублей.
"Возмездие неотвратимо". В Крыму предупредили о последствиях агрессии НАТО
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".