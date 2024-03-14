https://1prime.ru/20240314/846283678.html

В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе

В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе

В Крыму определят сумму и предъявят Киеву ущерб за годы нахождения в составе Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T08:19+0300

2024-03-14T08:19+0300

2024-03-14T08:19+0300

крым

украина

ущерб

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_87a100d23f5f94f8e8a4f5e0a101cfc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. В Крыму определят сумму и предъявят Киеву ущерб за годы нахождения в составе Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в Крыму подали иски к Киеву за устроенную водную и энергическую блокады, а также начат подсчет ущерба от финансовой блокады. "Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесен также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе – упущенную прибыль", — заявил Константинов. Он отметил, что в итоге, речь идет об очень значительной сумме, которая может составить десятки триллионов рублей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20240311/846136556.html

крым

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, украина, ущерб