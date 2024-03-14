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В Южной Корее верят в хороший имидж своих товаров в России - 14.03.2024, ПРАЙМ
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В Южной Корее верят в хороший имидж своих товаров в России
В Южной Корее верят в хороший имидж своих товаров в России - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Южной Корее верят в хороший имидж своих товаров в России
Южнокорейские компании верят в хороший имидж своих товаров в РФ по сравнению с конкурентами, надеются на улучшение ситуации в будущем, рассказал в интервью РИА... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:35+0300
2024-03-14T08:36+0300
южная корея
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СЕУЛ, 14 мар – ПРАЙМ. Южнокорейские компании верят в хороший имидж своих товаров в РФ по сравнению с конкурентами, надеются на улучшение ситуации в будущем, рассказал в интервью РИА Новости мэр города Тонхэ Сим Гю Он. "Как вы знаете, продукция из Южной Кореи пользуется большей популярностью и имеет лучший имидж по сравнению с китайскими товарами в России. Мы видим здесь возможности и продолжаем работать в этом направлении", - пояснил он на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не боятся ли южнокорейские компании потерять место на российском рынке. Сим Гю Он добавил, что несмотря на новые экспортные ограничения, введенные Южной Кореей, все имеющиеся контракты исполняются. "С заключением новых могут быть ограничения, когда дело касается товаров, попавших под санкции. Также, если санкции ужесточатся, это может негативно сказаться на морской линии Тонхэ-Владивосток. Поэтому для людей, связанных с этим маршрутом, надежда заключается в том, чтобы текущая ситуация либо оставалась стабильной, либо улучшалась", - пояснил мэр. Ранее сообщалось, что третий пакет южнокорейских ограничительных мер на экспорт в Россию и Белоруссию начал действовать с 24 февраля. В списке 682 новых наименования, которые включают металлоконструкции, авиакомплектующие, станки, тяжелую строительную технику, транспортно-разгрузочное оборудование, автомобильные аккумуляторы, батареи, а также автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра. Первый пакет экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии был принят Южной Кореей 24 марта 2022 года и состоял из аналогичного принятому в США перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий. 28 апреля 2023 года в список была добавлена 741 позиция, включающая промышленное и строительное оборудование, продукцию для сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроения, автомобили дороже 50 тысяч долларов, микросхемы, квантовые компьютеры и прочее. С принятием третьего пакета общее количество позиций в ограничительном списке по России и Белоруссии достигло 1159. Сим Гю Он также заявил, что порт Тонхэ поддерживает отношения и надеется развивать контакты с российскими городами и профильными ведомствами для улучшения взаимодействия.Он отметил, что еще в 1991 году Тонхэ стал городом-побратимом с Находкой, и это было первое такое сотрудничество между муниципалитетами России и Кореи. С Владивостоком у города в 2016 году было заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве."Мы поддерживаем постоянное общение… Конечно, в условиях текущих санкций действительно сложно устанавливать контакты. Необходимо искать способы улучшить эту ситуацию, чтобы обеспечить взаимодействие. Мы продолжаем поддерживать контакты с посольством России в Южной Корее, торгпредством и представительством Росрыболовства, надеемся, что при улучшении ситуации сможем активизировать эти линии взаимодействия", - заявил мэр.Он добавил, что власти города планируют пригласить чиновников из Владивостока на фестиваль российского краба, который пройдет в Тонхэ в апреле, и надеются на их участие.Также, по словам Сим Гю Она, у властей Тонхэ есть "План по усилению сотрудничества и обмена и расширению торговли в рамках северной экономики", предусматривающий до 2026 года поэтапное развитие, в первую очередь фокус сделан на маркетинге и расширении инфраструктуры. Основная идея состоит в том, чтобы способствовать сотрудничеству между российскими и корейскими компаниями, создавая условия для взаимосвязанного развития частной экономики.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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южная корея
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
08:35 14.03.2024 (обновлено: 08:36 14.03.2024)
 
В Южной Корее верят в хороший имидж своих товаров в России

Сим Гю Он: южнокорейские компании верят в хороший имидж своих товаров в России

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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СЕУЛ, 14 мар – ПРАЙМ. Южнокорейские компании верят в хороший имидж своих товаров в РФ по сравнению с конкурентами, надеются на улучшение ситуации в будущем, рассказал в интервью РИА Новости мэр города Тонхэ Сим Гю Он.
"Как вы знаете, продукция из Южной Кореи пользуется большей популярностью и имеет лучший имидж по сравнению с китайскими товарами в России. Мы видим здесь возможности и продолжаем работать в этом направлении", - пояснил он на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не боятся ли южнокорейские компании потерять место на российском рынке.
Сим Гю Он добавил, что несмотря на новые экспортные ограничения, введенные Южной Кореей, все имеющиеся контракты исполняются.
"С заключением новых могут быть ограничения, когда дело касается товаров, попавших под санкции. Также, если санкции ужесточатся, это может негативно сказаться на морской линии Тонхэ-Владивосток. Поэтому для людей, связанных с этим маршрутом, надежда заключается в том, чтобы текущая ситуация либо оставалась стабильной, либо улучшалась", - пояснил мэр.
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Ранее сообщалось, что третий пакет южнокорейских ограничительных мер на экспорт в Россию и Белоруссию начал действовать с 24 февраля. В списке 682 новых наименования, которые включают металлоконструкции, авиакомплектующие, станки, тяжелую строительную технику, транспортно-разгрузочное оборудование, автомобильные аккумуляторы, батареи, а также автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра.
Первый пакет экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии был принят Южной Кореей 24 марта 2022 года и состоял из аналогичного принятому в США перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий. 28 апреля 2023 года в список была добавлена 741 позиция, включающая промышленное и строительное оборудование, продукцию для сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроения, автомобили дороже 50 тысяч долларов, микросхемы, квантовые компьютеры и прочее. С принятием третьего пакета общее количество позиций в ограничительном списке по России и Белоруссии достигло 1159.
Сим Гю Он также заявил, что порт Тонхэ поддерживает отношения и надеется развивать контакты с российскими городами и профильными ведомствами для улучшения взаимодействия.
Он отметил, что еще в 1991 году Тонхэ стал городом-побратимом с Находкой, и это было первое такое сотрудничество между муниципалитетами России и Кореи. С Владивостоком у города в 2016 году было заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве.
"Мы поддерживаем постоянное общение… Конечно, в условиях текущих санкций действительно сложно устанавливать контакты. Необходимо искать способы улучшить эту ситуацию, чтобы обеспечить взаимодействие. Мы продолжаем поддерживать контакты с посольством России в Южной Корее, торгпредством и представительством Росрыболовства, надеемся, что при улучшении ситуации сможем активизировать эти линии взаимодействия", - заявил мэр.
Он добавил, что власти города планируют пригласить чиновников из Владивостока на фестиваль российского краба, который пройдет в Тонхэ в апреле, и надеются на их участие.
Также, по словам Сим Гю Она, у властей Тонхэ есть "План по усилению сотрудничества и обмена и расширению торговли в рамках северной экономики", предусматривающий до 2026 года поэтапное развитие, в первую очередь фокус сделан на маркетинге и расширении инфраструктуры. Основная идея состоит в том, чтобы способствовать сотрудничеству между российскими и корейскими компаниями, создавая условия для взаимосвязанного развития частной экономики.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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