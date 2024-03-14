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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - 14.03.2024, ПРАЙМ
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:44+0300
2024-03-14T09:04+0300
происшествия
ракетная опасность
белгород
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в своем Telegram-канале.Позднее Гладков сообщил, что сигнал о ракетной опасности отменили, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", — написал он в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 8.23 мск.
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ракетная опасность, белгород
Происшествия, ракетная опасность, БЕЛГОРОД
08:44 14.03.2024 (обновлено: 09:04 14.03.2024)
 
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОбстановка на передовой под Докучаевском
Обстановка на передовой под Докучаевском - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее Гладков сообщил, что сигнал о ракетной опасности отменили, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", — написал он в Telegram-канале.
Сообщение о запуске сигнала о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 8.23 мск.
 
Происшествияракетная опасностьБЕЛГОРОД
 
 
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