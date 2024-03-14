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В ЦБ ожидают максимумов годовой инфляции во втором квартале
В ЦБ ожидают максимумов годовой инфляции во втором квартале - 14.03.2024, ПРАЙМ
В ЦБ ожидают максимумов годовой инфляции во втором квартале
Банка России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске первый замдиректора... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:50+0300
2024-03-14T08:50+0300
2024-03-14T08:50+0300
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НОВОСИБИРСК, 14 мар - ПРАЙМ. Банка России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. В Новосибирске в четверг прошла сессия ЦБ "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект". "Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, именно показатели головой инфляции, именно в силу эффектов базы. Потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года месячные темпы роста были достаточно низкие", - сказал он. По словам Гангана, текущие инфляционные тенденции, которые складываются в целом, соответствуют тому базовом прогнозу, который ЦБ закладывал на этот год. "Можно констатировать две вещи. Первое - это то, что текущие темпы роста цен - это рост месячной инфляции в пересчёте на год. Они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью этого года, и сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, и ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен", - сказал он. В феврале Центробанк сообщал, что прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам текущего квартала на уровне 7,6%. Но по итогам года, с учётом проводимой им кредитно-денежной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, считает регулятор.
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инфляция, экономика рф
Банк России, инфляция, экономика РФ
В ЦБ ожидают максимумов годовой инфляции во втором квартале
Ганган: ЦБ ожидает возможных максимумов годовой инфляции во втором квартале
НОВОСИБИРСК, 14 мар - ПРАЙМ. Банка России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, сообщил журналистам в четверг в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.
В Новосибирске в четверг прошла сессия ЦБ "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект".
"Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, именно показатели головой инфляции, именно в силу эффектов базы. Потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года месячные темпы роста были достаточно низкие", - сказал он.
По словам Гангана, текущие инфляционные тенденции, которые складываются в целом, соответствуют тому базовом прогнозу, который ЦБ закладывал на этот год.
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"Можно констатировать две вещи. Первое - это то, что текущие темпы роста цен - это рост месячной инфляции в пересчёте на год. Они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью этого года, и сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, и ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен", - сказал он.
В феврале Центробанк сообщал, что прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам текущего квартала на уровне 7,6%. Но по итогам года, с учётом проводимой им кредитно-денежной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, считает регулятор.